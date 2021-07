Urlaub 2021: Trotz Delta – Reiseregeln für Portugal und Großbritannien gelockert

Leichtere Rückreise

Trotz der dort weiterhin grassierenden Delta-Variante sind Portugal und Großbritannien ab Mittwoch (7. Juli) keine Virusvariantengebiete mehr. Wichtige Reisebeschränkungen entfallen.

Deutschland – Insgesamt fünf Länder werden am Mittwoch vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet zurückgestuft. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Montagabend (5. Juli) mit. Für Reisende wird die Rückkehr nach Deutschland damit einfacher. Allerdings: Die Corona-Lage in den betroffenen Ländern ist keinesfalls entspannter, wie RUHR24* berichtet.

Neben Portugal und Großbritannien (sowie Nordirland) werden auch Russland, Indien und Nepal vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet herabgestuft.* Damit ist ab Mittwoch (7. Juli) für alle Personengruppen wieder die Einreise aus diesen Ländern nach Deutschland erlaubt. Für Geimpfte und Genesene entfällt dabei die Quarantäne-Pflicht. Für nicht Geimpfte oder Genesene verkürzt sich die Quarantäne auf 10 Tage – und nach fünf Tagen kann man sich mit einem negativen Coronatest „freitesten“.

Trotz dieser Lockerungen: Die Corona-Zahlen in Portugal und Großbritannien steigen aktuell – die Delta-Variante ist weiter auf dem Vormarsch. Als Grund für die neue Einstufung gibt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (40, CDU) unter anderem an, dass die Delta-Variante auch in Deutschland ohnehin bald dominieren wird. Mit anderen Worten: Ein Schutz vor ihr durch Reisebeschränkungen ist hinfällig. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.