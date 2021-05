Wird der Sommer-Urlaub 2021 auch ohne Corona-Impfung möglich sein?

Reisen

Die Aussichten auf einen Sommer-Urlaub 2021 stehen sehr gut. Besonders wenige Einschränkungen warten auf Corona-Geimpfte und Genesene – aber was ist mit allen anderen?

In vielen Ländern Europas flaut die dritte Corona-Welle ab, während die Impfquote täglich steigt. Nun gelten seit dem 9. Mai auch in Deutschland Lockerungen für alle, die vollständig geimpft oder in den letzten sechs Monaten von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. Was den vollständigen Impfschutz angeht, dürfen sich hierzulande also 9,1 Prozent der Gesamtbevölkerung (Stand: 8. Mai) über weniger Regeln im Alltag freuen. Im Umkehrschluss gibt es aber auch noch genügend Menschen, die auf eine Impfung warten oder sich nicht impfen lassen wollen. Wird es für diese schwierig, in diesem Jahr einen Sommer-Urlaub zu planen? In diesem Punkt geben der Gesundheitsminister Jens Spahn und die Bundeskanzlerin Angela Merkel Entwarnung.

Sommer-Urlaub 2021 auch für Menschen ohne Corona-Impfung möglich

Die aktuelle Entwicklung in der Corona-Pandemie mache laut Jens Spahn Mut auf einen problemlosen Sommer-Urlaub in Europa: „Innerhalb der EU wird das Reisen voraussichtlich nicht von der Impfung abhängig sein. Auch mit den Testungen wird man sich europaweit gut bewegen können“, sagte der Gesundheitsminister der „Rheinischen Post“. Er selbst habe jedoch einen Urlaub in Deutschland im Blick: „In dieser hoffentlich letzten Phase der Pandemie würde ich keine großen Fernreisen planen, Nordsee statt Südsee quasi.“

Auch Angela Merkel zeigte sich nach dem virtuellen EU-Gipfel in Porto zuversichtlich, dass der Sommer-Urlaub 2021 auch für Menschen ohne Corona-Impfung möglich sein wird. Schon jetzt hätten einige europäische Partnerländer wie Portugal sehr niedrige Inzidenzen – „dann bin ich sehr hoffnungsfroh, dass wir auch insgesamt uns das leisten können, was auch im vergangenen Sommer möglich war“, so die Kanzlerin.

Urlaub 2021 trotz Corona: Für wen gelten die Lockerungen?

Die in Kraft getretenen Lockerungen für Geimpfte und Genesene erlauben es den Betroffenen, ohne Quarantäne nach Deutschland einzureisen – mit Ausnahme von Einreisen aus Virusvarianten-Gebieten. Voraussetzung ist, dass die letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Als Genesene zählen alle, deren Erkrankung maximal sechs Monate und mindestens 28 Tage zurückliegt.

Aber nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch im Ausland gelten bereits zahlreiche Lockerungen: Unter anderem Kroatien und Griechenland erlauben die Quarantäne-frei Einreise für Geimpfte, während sie in Italien für Mitte Mai geplant ist. Allerdings gelten selbige Regeln in der Regel auch für Reisende, die einen negativen Corona-Test vorlegen können. (fk)

