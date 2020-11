Urlaub 2021: So sparen Sie bei der Buchung von Hotels, Flügen und mehr

Das Jahr 2020 nähert sich dem Ende, weshalb sich viele bereits über ihren Urlaub 2021 Gedanken machen. Hier erfahren Sie, was Sie bei der Buchung beachten müssen.

Vier Fünftel (83 Prozent) der deutschen Familien legen laut einer aktuellen Umfrage von FeWo-direkt® für den Urlaub im Jahr 2021 nur den gleichen oder sogar einen geringeren Betrag als noch vor der Pandemie zur Seite. Damit die nächste Reise trotzdem ein voller Erfolg wird, geben FeWo-direkt, das Online-Reiseportal Expedia und die Airlines Cooperation Reporting Tipps, wo und wie sich die besten Schnäppchen für Unterkünfte, Flüge und Mietwägen finden lassen.

Urlaub 2021: So können Sie bei der Anreise Geld sparen

Urlauber, die 2021 eine Flugreise* in Erwägung ziehen, sollten ihren Flug in die Sonne am besten sonntags buchen. Expedia und Airlines Reporting Corporation (ARC) haben ermittelt, dass der durchschnittliche Ticketpreis an diesem Tag fast 25 Prozent niedriger liegt als an anderen Wochentagen. Von einer Buchung an einem Freitag sollte dagegen abgesehen werden, da der durchschnittliche Ticketpreis an diesem Wochentag am höchsten ist.

Sparfüchse profitieren auch von dem richtigen Abreisetag. Mehr als 15 Prozent Sparpotenzial sind nämlich für die Urlauber drin, die ihre Reise an einem Donnerstag oder Freitag starten. Für diejenigen, die um einen innerdeutschen Flug nicht herumkommen, lohnt es sich an einem Freitag, Samstag oder auch Sonntag abzufliegen. Der Samstag ist dabei der günstigste Abflugtag – hier lassen sich mehr als 30 Prozent sparen – aber auch am Freitag und Sonntag liegt das Sparpotenzial bei knapp 20 Prozent. Der Montag als Abflugtag empfiehlt sich nicht, da die durchschnittlichen Ticketpreise an diesem Tag 25 Prozent teurer sind als im Wochendurchschnitt.

„Dass sich Flugreisen dieses Jahr in einer Art und Weise geändert haben wie noch nie zuvor, ist bekannt. Aber die Menschen fliegen trotzdem noch, und werden auch weiterhin fliegen“, sagt Chuck Thackston, Managing Director of Data Science and Research bei der Airlines Reporting Corporation (ARC). „Expedia und ARC haben auch dieses Jahr wieder eng zusammengearbeitet und sich die Preisentwicklung genau angeschaut, um Urlauber mit Reistipps und -tricks zu versorgen, mit denen sie – sobald sie so weit sind – bei der Reiseplanung und -buchung bares Geld sparen können.“

Ferienunterkünfte für den Urlaub 2021: Diese Fehler sollten Sie vermeiden

Obwohl die Nachfrage nach Ferienunterkünften in Deutschland deutlich zunahm, stiegen die durchschnittlich von Inlandsreisenden auf FeWo-direkt gezahlten Preise im Sommer 2020 nur geringfügig. Sogar in den besonders begehrten Küstenorten an Nord- und Ostsee ist das Preisniveau laut der von FeWo-direkt-Reisenden gezahlten Raten nur leicht gestiegen. In Cuxhaven, dem beliebtesten Reiseziel der FeWo-direkt-Urlauber im Sommer 2020 an der Nordsee, sind die Durchschnittspreise nur um 13 Prozent von 32 auf 37 Euro pro Person und Nacht, in Kühlungsborn, dem Pendant an der Ostsee, um 16 Prozent von 38 auf 44 Euro pro Person und Nacht gestiegen.

„Moderate Preissteigerungen sind grundsätzlich nichts Außergewöhnliches“, weiß Aye Helsig, Regional Director Zentraleuropa bei FeWo-direkt. „Die Vermieter reagieren auf die Ansprüche der Gäste und bauen ihr Angebot bezüglich Reinigung und Ausstattung entsprechend aus. Das kann sich mitunter auf die Preise auswirken.“ Für den Sommerurlaub 2021 empfiehlt Helsig, auch einen Blick ins Landesinnere zu werfen: „Wer bereit ist, auf dem Festland statt auf den Inseln die Ferien zu verbringen und ein paar Kilometer bis zum Strand zu fahren, der findet auch in den Küstenbundesländern preiswerte Angebote.“

Gute Urlaubsschnäppchen lassen sich laut der Ferienhauspreisanalyse von FeWo-direkt in Niedersachsen schlagen. So zahlten FeWo-direkt-Reisende im Sommer 2020 für eine Übernachtung in einem Ferienhaus beziehungsweise einer Ferienwohnung vis-á-vis der Ostfriesischen Inseln in Dornumersiel durchschnittlich nur 26 Euro pro Person. Im Nordwesten Niedersachsens belief sich eine Übernachtung auf im Schnitt 28 Euro pro Person und in Butjadingen sowie in Wangerland auf 29 Euro pro Person. Auf den Ostfriesischen Inseln waren dagegen dickere Geldbeutel gefragt: Für eine Übernachtung auf Norderney mussten FeWo-direkt-Urlauber im Schnitt 52 Euro pro Person berappen, auf Juist sogar 55 Euro pro Person.

Lesen Sie auch: Corona entfliehen und für ein ganzes Jahr auf DIE Trauminsel ziehen? Dieses Hotel macht‘s möglich.

Video: Brückentage 2021 – So sieht der perfekte Urlaubsplan aus

Hotels für den Urlaub 2021: Auf den Buchungstag kommt es an

Wer nicht auf Annehmlichkeiten wie Frühstücksbuffet, Zimmerservice oder die tägliche Zimmerreinigung verzichten möchte, findet laut der Preisanalyse von Expedia montags die günstigsten Hotelraten in Deutschland. Bei Reisen ins Ausland empfiehlt es sich dagegen, die Unterkunft an einem Freitag zu buchen.

Mietwagen im Urlaub 2021: Mobil mit der richtigen Buchungsstrategie

Wer mit dem Flugzeug anreist, am Urlaubsort aber mobil bleiben und flexibel mit dem privaten Fahrzeug die Umgebung erkunden möchte, ist mit einem Mietwagen gut aufgehoben. Ob Kleinwagen oder Familienlimousine, laut einer Auswertung von Expedia sollten sich alle Mietwageninteressenten die Dienstage für die Buchung rot im Kalender anstreichen.

Im Urlaub 2021 auf Stornierungsrichtlinien achten

Aufgrund der vielen Unsicherheiten im Reisejahr 2020 wollen 45 Prozent der Deutschen laut der FeWo-direkt-Umfrage bei der Buchung verstärkt auf die geltenden Stornierungs- und Erstattungsrichtlinien achten. Auch Expedia hat in einer Umfrage festgestellt, dass mehr als 30 Prozent der Bundesbürger nur flexibel stornierbare Reisen in Erwägung ziehen. Dabei bieten erstattungsfähige Tarife auf Expedia einen weiteren Vorteil: Sie sind mittlerweile im Schnitt mehr als 10 Prozent günstiger als noch 2019 oder Anfang 2020. Das schont den Geldbeutel und sichert maximale Flexibilität. *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Mehr erfahren: Rigoroses Einreiseverbot: Dieses Urlaubsland erlaubt Touristen wohl erst wieder in einem Jahr.