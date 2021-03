Ostern, Pfingsten, Sommer? Ab wann Reisen 2021 wieder normal möglich sein könnten

Viele hoffen darauf, 2021 trotz Corona-Pandemie wieder normal verreisen zu können. Aber wann wird es endlich so weit sein? Erste Prognosen werden bereits getroffen.

Zahlreiche Menschen weltweit erwarten sehnsüchtig das Ende der Corona-Pandemie – und die Rückkehr in den Alltag. Dazu gehört für viele auch die Urlaubsplanung. Aber wann werden wir wieder normal verreisen* können? Thomas Bareiß (CDU), Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, hat eine Prognose abgegeben.

Urlaub 2021: Wann können wir trotz Corona-Pandemie dieses Jahr wieder reisen?

Im Frühling die Berge genießen oder für eine Städtereise ins Ausland – diese Vorstellung würde vielen gefallen. Allerdings zweifelt Bareiß daran, dass an Ostern normaler Urlaub möglich sein wird. „Ich glaube, dass Reisen etwas ist, das die nächsten zwei, drei Monate noch sehr schwer vorstellbar ist“, meinte der Tourismusbeauftragte in der ntv-Sendung „Frühstart“. Die Infektionslage in Deutschland und Europa sei weiterhin bedenklich, außerdem gäbe es nun die Corona-Mutationen. Mit Besserung rechnet er erst im zweiten Quartal: „Ab den Pfingstferien wird es wieder besser. Und ich hoffe, dass dann der Sommer ein ganz großer Reisezeitraum wird.“

Tatsächlich ist Bareiß der Meinung, dass im Sommer Urlaub wieder möglich sein wird. Selbst die Coronavirus-Mutation müssen dem Sommer-Urlaub nicht unbedingt den Garaus machen, da die Impfstoffe laut Pharmaunternehmen auch gegen diese wirksam sind. Dennoch: „Das Reisejahr 2021 wird immer noch sehr, sehr außergewöhnlich sein. Die Menschen werden immer noch sehr kurzfristig buchen und sich kurzfristig auf den Urlaub vorbereiten. Allerdings glaube ich, dass ab dem dritten Quartal eine etwas normalere Reisetätigkeit möglich ist.“ Sogar Fernreisen seien wieder denkbar – je nach der Situation im gewählten Urlaubsland.

Reisen 2021: Wird die Corona-Impfung zur Pflicht?

Dieses Jahr würde die Tourismusbranche aber ein großes Augenmerk auf die Sicherheit der Kunden legen und Wert darauf legen, dass alle gesund nach Hause kommen: „Wir wollen nicht solche Verhältnisse wie in Ischgl im letzten Jahr.“ Eine Zweiklassengesellschaft – zum Beispiel im Flugzeug – dürfe es aber aus Sicht der Bundesregierung auf keinen Fall geben: „Wir wollen, dass jeder ganz normal behandelt wird, egal ob geimpft oder nicht geimpft.“

Allerdings haben hier Hotels und Fluggesellschaften aktuell selbst die Entscheidungsfreiheit, wie sie verfahren wollen. Zumindest bei der Lufthansa soll es zu keiner Impfpflicht kommen – ein verpflichtender Corona-Test wäre aber möglich. Die australische Airline Qantas hat bereits angekündigt, eine Impfpflicht einführen zu wollen. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

