Weg vom Alltag: In diesen Fernreisezielen wurden fast alle Corona-Maßnahmen gekippt

Von: Franziska Kaindl

Lust auf weißen Sandstrand? In der Dominikanischen Republik haben Sie die Auswahl – bei wenigen Corona-Regeln. © Murat Subatli/Imago

Aktuell stehen die Chancen gut, dass Urlauber im Jahr 2022 nur noch auf wenige Corona-Regeln achten müssen. Einige Fernreiseziele haben fast alle Maßnahmen aufgehoben.

Noch ist die Corona-Pandemie nicht überstanden, doch gelockerte Corona-Maßnahmen stimmen Reisefreudige positiv hinsichtlich ihrer Urlaubspläne. In den vergangenen zwei Jahren wurden diese von strengen Regeln überschattet – sowohl bei der Einreise als auch bei der Rückkehr. Nun gibt es aber auch ein paar Fernreiseziele*, die einen Urlaub wieder unkompliziert ermöglichen.

Dominikanische Republik – fast alle Corona-Regeln aufgehoben

Wer aus Deutschland in die Dominikanische Republik einreist, benötigt aktuell kein Impfzertifikat oder einen negativen Test. Falls Sie über ein Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet einreisen, können aber zusätzliche Nachweise erforderlich sein. Generell müssen alle Einreisenden jedoch ein einheitliches elektronisches Gesundheitsformular ausfüllen.

An den Flughäfen kann es zu stichprobenartigen Gesundheitskontrollen in Form von Temperaturmessungen kommen, wie das Auswärtige Amt informiert. Sollte ein Verdacht auf eine Corona-Infektion bestehen, müssen sich Betroffene in eine Quarantäne begeben und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Vom Gesundheitsministerium hat zu diesem Zweck Isolierstationen eingerichtet.

In der Dominikanischen Republik wurden am 16. Februar fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben: Hotels, Restaurants und Bars haben landesweit geöffnet und auch öffentliche Veranstaltungen finden statt. Für den Zutritt zu öffentlichen Gebäuden braucht es keinen Impfnachweis oder Ähnliches mehr, außerdem ist die Maskenpflicht im öffentlichen Bereich entfallen.

Für die Rückkehr nach Deutschland müssen Reisende nur einen 3G-Nachweis vorlegen. Eine digitale Einreiseanmeldung muss nicht ausgefüllt werden und auch keine Quarantänepflicht besteht, da die Dominikanische Republik nicht als Hochrisikogebiet gilt.

Urlaub in El Salvador – was aktuell hinsichtlich der Corona-Pandemie gilt

Für Reisen nach El Salvador brauchen Urlauber keinen Nachweis über eine Impfung oder einen negativen Corona-Test. Allerdings müssen Sie beachten, dass es keine Direktflüge nach El Salvador gibt – daher ist es möglich, dass Fluggesellschaften einen Nachweis beim Einchecken in den Zubringerflug verlangen, wie das Auswärtige Amt anmerkt. Im Land selbst gelten keine Beschränkungen im Tourismussektor aufgrund der Corona-Pandemie. Auch im öffentlichen Verkehr gelten keine Regeln.

Auch El Salvador befindet sich nicht auf der Liste der Hochrisikogebiete. Urlaubsrückkehrer müssen bei der Einreise nach Deutschland also nur einen Impf-, Genesenen- oder negativen Testnachweis vorlegen.

Erleichterte Einreise nach Mexiko – aber strengere Regeln im Land

Für die Einreise nach Mexiko über den Luftweg brauchen Urlauber keine Bescheinigung über den Gesundheitszustand und auch keine negativen Testergebnisse. Eine Quarantänepflicht besteht ebenfalls nicht. Dafür müssen Reisende allerdings verpflichtend einen Fragebogen (cuestionario de pasajero) ausfüllen. Zudem ist damit zu rechnen, dass bei der Einreise vermehrt Fiebermessungen stattfinden.

Im Land selbst müssen Urlauber darauf achten, dass von Bundesstaat zu Bundesstaat je nach Infektionsgeschehen unterschiedliche Corona-Maßnahmen gelten können – darauf weist das Auswärtige Amt hin. Regionen wie die Halbinsel Yucatan, Baja California Sur oder Nayarit haben für den internationalen Tourismus unter strengen Hygieneauflagen geöffnet, um die Sicherheit zu gewährleisten. Außerhalb dieser Bereiche können weniger strenge Maßnahmen gelten. Generell bestehen in Mexiko aber weiterhin Abstandsregeln und eine Maskenpflicht – auch hier sollten Sie auf die Regelungen des jeweiligen Bundesstaates achten.

Bei der Rückkehr nach Deutschland müssen Reisende einen 3G-Nachweis vorlegen. Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht zu beachten.