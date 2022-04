Urlaub 2022 ohne Einreiseformular: In diesen Ländern entfällt es

Von: Franziska Kaindl

Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Länder für Reisende ein Einreiseformular eingeführt. Mittlerweile wurde es vielerorts wieder abgeschafft.

Das Einreiseformular, mancherorts auch „Passenger Locator Form“ genannt, dient den Gesundheitsbehörden dazu, Kontakte besser nachverfolgen zu können. Sollte ein Reisender zum Beispiel während der Reise in einem Flugzeug, der Bahn oder im Bus einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt gewesen sein, können dieser und seine Kontaktpersonen schneller informiert werden. Daher müssen Reisende ihre persönlichen Daten, den Abreiseort oder den Aufenthaltsort im Urlaubsland angeben. Mittlerweile schaffen aber viele Länder die Anmeldepflicht wieder ab – teilweise in Kombination mit der Pflicht zur Vorlage eines 3G-Nachweises. Wir zeigen Ihnen, wo kein Einreiseformular mehr ausgefüllt werden muss beziehungsweise wo es in Kürze abgeschafft werden soll.

Kleine Boote ankern am Hafen der kleinen, griechischen Insel Tilos. © Nicolas Economou/Imago

Urlaub ohne Einreiseformular – in diesen Ländern wurde gelockert

Griechenland hat das Einreiseformular „Passenger Locator Form“ (PLF) zum 15. März abgeschafft. Reisende müssen aber weiterhin das digitale Covid-Zertifikat der EU vorlegen, welches als Nachweis über eine Impfung, Genesung oder Testung dient.

hat das Einreiseformular „Passenger Locator Form“ (PLF) zum 15. März abgeschafft. Reisende müssen aber weiterhin das digitale Covid-Zertifikat der EU vorlegen, welches als Nachweis über eine Impfung, Genesung oder Testung dient. Türkei : Reisende müssen das Online-Einreiseformular ab sofort nicht mehr ausfüllen, wie das Branchenportal FVW kürzlich berichtete. Es bleibt für Flugreisende aber weiterhin die Pflicht zum 3G-Nachweis*. Wer über den Land- oder Seeweg einreist, kann sich aber auch das sparen.

: Reisende müssen das Online-Einreiseformular ab sofort nicht mehr ausfüllen, wie das Branchenportal FVW kürzlich berichtete. Es bleibt für Flugreisende aber weiterhin die Pflicht zum 3G-Nachweis*. Wer über den Land- oder Seeweg einreist, kann sich aber auch das sparen. Schweiz : Das Einreiseformular der Schweiz muss nur von Reisenden ausgefüllt werden, die sich in Ländern mit besorgniserregender Virusvariante aufgehalten haben. Da sich momentan kein Land auf der Liste befindet, entfällt die Anmeldepflicht.

: Das Einreiseformular der Schweiz muss nur von Reisenden ausgefüllt werden, die sich in Ländern mit besorgniserregender Virusvariante aufgehalten haben. Da sich momentan kein Land auf der Liste befindet, entfällt die Anmeldepflicht. Großbritannien : Die Pflicht zur elektronischen Anmeldung ist im Vereinigten Königreich am 18. März entfallen, wie das Auswärtige Amt informiert. Auch Testnachweise sind unabhängig vom Impfstatus keine Pflicht mehr.

: Die Pflicht zur elektronischen Anmeldung ist im Vereinigten Königreich am 18. März entfallen, wie das Auswärtige Amt informiert. Auch Testnachweise sind unabhängig vom Impfstatus keine Pflicht mehr. Zypern : Aktuell benötigen Reisende den „Cyprus Flight Pass“, wenn sie nach Zypern einreisen wollen. Wie die Cyprus Mail berichtet, soll dieser aber laut dem Verkehrsministerium zum 18. April gestrichen werden.

: Aktuell benötigen Reisende den „Cyprus Flight Pass“, wenn sie nach Zypern einreisen wollen. Wie die Cyprus Mail berichtet, soll dieser aber laut dem Verkehrsministerium zum 18. April gestrichen werden. Spanien: Seit dem 7. April brauchen Spanien-Reisende, die ein digitales COVID-Zertifikat der EU oder ein gleichwertiges EU-Zertifikat vorlegen können, keinen QR-Code mehr, wie unter anderem die Mallorca Zeitung berichtet. Der QR-Code hat sich aus dem ausgefüllten Einreiseformular im Spain-Travel-Health-Portal generiert.

(fk)