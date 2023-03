Urlaub 2023: Diese Reiseziele können Sie sich in diesem Jahr sparen

Von: Ulrike Hagen, Mark Stoffers

Venedig, Amsterdam oder Thailand – das sind beliebte Reiseziele, die man für den Urlaub 2023 nicht ansteuern sollte. Welche Destinationen noch auf der „No List“ stehen.

München – Nach Corona ist vor dem Urlaub 2023. Während die Reisebranche in den vergangenen Jahren unter dem Druck der Pandemie gelitten hat, scheint sich die Reiselust und die Sehnsucht der Urlauber nach fernen Ländern in diesem Jahr wieder deutlich im Aufwind zu befinden. Doch wohin soll der Urlaub über die Brückentage oder Sommer- sowie Herbstferien in diesem Jahr gehen? Die US-amerikanischen Reiseexperten von „Fodors“ haben eine „No List“ mit Zielen veröffentlicht, die man sich 2023 besser sparen sollte.

Auch Venedig gehört zu den Reisezielen, die man für den Urlaub 2023 lieber meiden sollte. (Symbolfoto) © AlexAnton/Panthermedia/Imago

Urlaub 2023: Diese Reiseziele sollten Urlauber sich lieber sparen

Wie immer wird sich das Fernweh für einen Großteil der deutschen Urlauber wohl auf Europa beschränken. Das heißt, dass die üblichen Verdächtigen wie Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland oder die Türkei ebenso im Rampenlicht stehen werden wie Kroatien, Slowenien oder Dänemark, Schweden sowie Norwegen. Aber auch der diesjährige Urlaub in Deutschland, vor allem in Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein wird wohl eine Rolle in den Gedanken der Reisewütigen für den Urlaub 2023 spielen.

Diese Reiseziele sollten Touristen im Urlaub 2023 besser nicht besuchen

Doch der Online-Reiseführer „Fodors“ hat nun auch eine Liste mit Anti-Reisetipps veröffentlicht. Und dabei handelt es sich nicht etwa um Spartipps für den günstigen Urlaub 2023. Auf der diesjährigen „No List“ stehen Reiseziele, deren Besuch im Jahr 2023 aus anderen Gründen überdacht werden sollte. Die Urlaubsgebiete, von denen abgeraten wird, fallen in drei Hauptkategorien: Naturattraktionen, die eine Pause gebrauchen könnten, um sich zu erholen, kulturelle Hotspots, die von Überfüllung und Ressourcenverknappung geplagt sind, und Orte auf der ganzen Welt, die unmittelbar und dramatisch von Wasserkrisen betroffen sind.

Von Venedig bis Hawaii: Reiseexperten waren vor diesen Urlaubszielen

Allein im letzten Jahr wurden bisher 29 klimabedingte Katastrophen gezählt, die jeweils Schäden in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar verursacht haben, so die Reiseplattform. Von einem katastrophalen „Monsun auf Steroiden“ in Pakistan über zwei Hurrikane, die Brücken und Häuser in Puerto Rico und Florida weggefegt haben, bis hin zu Hitzewellen und Dürreperioden, die Tausende von Menschen und landwirtschaftliche Kulturen in Europa vernichtet haben.

Zu den Regionen, die man 2023 nicht besuchen sollte, zählen neben den Tourismus-Evergreens Venedig und Amsterdam auch Thailand und die Amalfiküste. Diese Reiseziele finden sich auf der „No List“:

Kreidefelsen von Étretat © Peter Schickert/Imago

Frankreichs Steilküsten im Urlaub 2023 lieber von der Liste streichen

Frankreich hat mit einer dramatischen Küstenerosion zu kämpfen, die mit dem Touristenansturm zu tun hat. Besonders Étretat in der Normandie wurde durch den Zustrom von Besuchern schwer getroffen. Die Kläranlage des kleinen Ortes musste im vergangenen Jahr wegen Wartungsarbeiten geschlossen werden, da sie die dreifache Menge an Besuchern nicht bewältigen konnte. Noch besorgniserregender seien die häufigen Erdrutsche, die auf zu viel Fußgängerverkehr zurückzuführen sind, weshalb von einem Urlaub 2023 eher abzuraten ist.

Der Lake Tahoe. © Moving Adventures Media

Lake Tahoe, Kalifornien

Auch der Lake Tahoe hat ein Menschenproblem. Während der Pandemie gab es einen Zustrom von Menschen, die in die Berge zogen, sowie von Menschen mit Zweitwohnsitz in der Region, die dauerhaft in Tahoe leben wollten. Dies führte zu einem starken Verkehrsaufkommen entlang des Sees. Der einst für sein kristallklares Wasser bekannte See hat begonnen, sich einzutrüben. Natürlich dürfen Touristen auch im Urlaub 2023 weiterhin kommen – „aber wir alle müssen der Natur auch mal eine Auszeit geben“, so Andy Chapman vom Reiseverband Travel North Tahoe Nevada.

Schauplatz des Klimawandels: Die Antarktis © PantherMedia / Marcelo Rabelo

Antaktis

Auf dem Papier sehen die Tourismuszahlen nicht groß aus. Aber die Touristen, die kommen, konzentrieren sich auf einen kleinen Teil der Antarktis: die antarktische Halbinsel, die eine der schnellsten Temperaturerwärmungen und den stärksten Rückgang der Tierwelt in der Geschichte erlebt hat. Schon die Anreise hat Folgen für die Natur, denn es gibt keinen Landverkehr. Schiffe und Flugzeuge produzieren schwarzen Kohlenstoff, der den Schnee dunkler macht und das Eis sogar schneller schmelzen lässt.

Die Rialto-Brücke spiegelt sich im Canal Grande. © Anteo Marinoni/LaPresse/AP/dpa

Venedig

In Venedig werden die Einwohner immer weiter vertrieben, um Platz zu machen für Touristen, die die jahrhundertealten Monumente und Sehenswürdigkeiten bestaunen wollen. Nach Angaben der Stadt wurden während des Sommers, in dem Venedig nach dem Lockdown wieder geöffnet wurde, täglich bis zu 80 000 Touristen empfangen. Dieser Massentourismus mit einem unhaltbaren Verhältnis von 370 Besuchern auf jeden Einwohner pro Jahr macht Venedig zu schaffen. Um das empfindliche Ökosystem der Lagune zu schützen und Touristenströme zu steuern, wird Venedig 2023 darum einen Eintrittspreis zwischen drei und 10 Euro erheben, der sich nach der Nachfrage richtet.

Amalfiküste am Golf von Salerno in Süditalien. © Günter Gräfenhain/Imago

Amalfiküste

Auch die Amalfiküste in Italien hat mit unhaltbaren Zahlen zu kämpfen. In der Hochsaison 2022 kämpfte dieser touristische Hotspot mit seinen malerischen Küstenorten, die an impressionistische Gemälde erinnern, mit einem regelrechten Ansturm. Die Folge: permanente und kilometerlange Staus auf den Zufahrtsstraßen zu Stränden und Ortschaften.

Etliche Strände zwischen Cornwall und Essex entlang des Ärmelkanals wurden wegen Verschmutzung geschlossen. An zahlreichen Stellen strömen ungeklärte Abwässer ins Meer. © Andrew Matthews/PA Wire/dpa/Symbolbild

Cornwall

Auch in Cornwall ist der Verkehr ein großes Problem, weshalb Fodor von Reisen dorthin in diesem Jahr abrät: „Cornwall leidet schwer unter der schieren Menschenmasse, der es jedes Jahr ausgesetzt ist.“ In den vergangenen Jahren sei die Situation so schlimm gewesen, dass der Leiter der Tourismusbehörde Besucher bereits aufforderte, die Strände Cornwalls ganz zu meiden.

Das berühmte Rotlichtviertel „Wallen“ in Amsterdam. © Imago/Fabio Sasso/Zuma Wire

Amsterdam

Auch die Hauptstadt der Niederlande ächzt unter den Touristenmassen. In einem 10-Jahres-Plan sollen nun „unterschiedliche Besucher zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedliche Gebiete“ gelockt werden – und die Anwohner in den Mittelpunkt gerückt. „Einige Gebiete sind so stark frequentiert, dass es für die Anwohner lästig wird“, heißt es in dem Strategiepapier. Die jährlichen Touristenzahlen in Amsterdam entsprechen der gesamten niederländischen Bevölkerung (17 Millionen Menschen), die in die Stadt strömt.

Auf Phi Phi Leh liegt die Maya Bay, die nach mehrjähriger Schließung wieder geöffnet ist. Boote müssen nun aber auf der gegenüberliegenden Seite der Insel ankern. © Carola Frentzen/dpa-tmn

Thailand

Thailand, das 2019 fast 40 Millionen Besucher empfing, möchte seinen Ruf als Massentourismusziel ablegen und nach der Pandemie eine andere Art von Reisenden anziehen. Angesichts der positiven Auswirkungen auf die Umwelt während der Pandemie, als alle 155 thailändischen Naturparks geschlossen waren, hat der Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt angeordnet, dass jeder Park jedes Jahr für mindestens einen Monat geschlossen wird. Vorangegangen war die Maya Bay auf Phi Phi Leh – berühmt geworden durch den Film „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio – 2018 aufgrund schwerer ökologischer Schäden fast 3.000 tägliche Besucher geschlossen werden.

Leere Stühle am Makena Beach auf Maui, Hawaii. © Imago

Maui, Hawaii

Im vergangenen Sommer hat Maui seinen Bewohnerinnen und Bewohnern Wasserbeschränkungen auferlegt und saftige Geldstrafen für den nicht unbedingt notwendigen Wasserverbrauch verhängt. Ausgenommen von dem Sparzwang waren die Resorts, von denen viele über Pools, weitläufige Rasenflächen und Golfplätze verfügen. „Fodors“ zitiert die ehemalige Repräsentantin des Bundesstaates Hawaii und gebürtige Hawaiianerin, Kaniela Ing: „Kommt nicht mehr nach Hawaii. Sie behandeln uns wie Bürger zweiter Klasse und schneiden uns buchstäblich von der Wasserversorgung ab, um den Overtourism zu fördern.“

Südeuropa

Geringe Niederschläge, gefolgt von rekordverdächtigen Temperaturen, führten zu einer Trockenheit, von der 65 Prozent der Fläche Europas betroffen waren, so Fodors. Spaniens Wasserreservoirs waren Ende Juli nur zu 40 Prozent gefüllt. Im Oktober 2022 lag die Kapazität von Viñuela, dem Hauptreservoir des beliebten Touristenziels Málaga, bei elf Prozent und damit auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten. Einige norditalienische Provinzen haben kaum noch Wasser für den Anbau von Nahrungsmitteln. In Griechenland haben Inseln, die auf Wasserimporte angewiesen sind, große Probleme, die Bedürfnisse der Inselbewohner und der Landwirtschaft mit der Nachfrage der Touristen in den Sommermonaten im Urlaub 2022 in Einklang zu bringen.

Historisch niedriger Wasserstand am Lake Powell in Utah. © JUSTIN SULLIVAN/afp

Amerikanischer Westen

Eine nun fast schon 23 Jahre andauernde Dürre hat zu einem drastischen Schrumpfen der Reservoirs des Lake Powell und des Lake Mead am Colorado River geführt. Dies habe schwerwiegende Auswirkungen auf 40 Millionen Menschen in mehreren südwestlichen Bundesstaaten, die auf das Wasser als Trinkwasser und für die Landwirtschaft angewiesen seien, schreibt das Reisemagazin. „Wenn der Pegel des Lake Mead, des größten Stausees des Landes, unter 895 Fuß (rund 292 Meter) sinkt, gilt er als ‚totes Becken‘“.

Der Rat der Tourismus-Experten: Informieren Sie sich nach Veranstalter und Reisebüros, die sich für nachhaltigen Tourismus und nachhaltige Praktiken einsetzen, und buchen Sie dort. Darüber hinaus sollten sich Besucher auf die weniger frequentierten Zeiten und weniger bekannte Reiseziele konzentrieren, um den Druck auf die großen Hotspots zu verringern. Reisen außerhalb der Saison, in der Mitte der Woche oder in der Nebensaison seien ein weiterer Gewinn für die Erde – und den Geldbeutel.