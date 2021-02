Urlaub an Ostern und im Sommer? Experte gibt Tipps für Reisen trotz Corona

Werden Urlaubsreisen an Ostern und im Sommer trotz Corona möglich sein? Ein Experte gibt Tipps und erzählt, warum eine Buchung im Moment sinnvoll ist.

Soviel vorweg: Reisen ist trotz Corona nach wie vor möglich. „Es gibt kein Reiseverbot, sondern Reisewarnungen“, erzählt ein Mitarbeiter des Reisebüros Travelpoint aus Baden-Württemberg im Gespräch mit der echo24.de*-Redaktion. Heißt: Nach wie vor können Menschen Deutschland für touristische Reisen verlassen. Allerdings müssen Reisende mit einigen Einschränkungen rechnen. Und wer nach Deutschland wieder einreist, muss erst einmal in Quarantäne.

Fällt der Urlaub an Ostern und im Sommer* also ins Wasser? Ein Experte gibt im Gespräch mit echo24.de Tipps und erzählt, warum reiselustige Menschen gerade jetzt einen Urlaub buchen sollten. Auch auf die Frage, wie Reisen an Ostern und im Sommer aussehen könnten, geht der Experte ein. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.