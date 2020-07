Urlaub in Deutschland: Das sind die beliebtesten Seen im Sommer 2020

Viele Deutsche entscheiden sich diesen Sommer für Urlaub im eigenen Land. Dafür finden Sie hier die beliebtesten Badeseen der Bundesrepublik.

Chiemsee statt Capri, Maschsee statt Mallorca: In diesem Corona-Sommer* machen viele Deutsche Urlaub im eigenen Land oder unternehmen einfach ein paar Tagesauflüge .

. Und was gibt es da Schöneres, als sich an einem warmen Sommertag mit einem Sprung in einen Badesee abzukühlen?

abzukühlen? Dafür muss man meist nicht weit fahren, denn fast jede größere Stadt hat mindestens einen Badesee in der Nähe. Doch welcher See ist am schönsten?

Urlaub am See: Welche Seen in Deutschland sind die schönsten?

Ferienhäuser und Ferienwohnungen an Seen waren im Sommer schon immer gut gebucht. „Doch auch Urlauber, die sonst Pauschalreisen ins Ausland gebucht haben, reisen dieses Jahr gern innerhalb Deutschlands“, so Heike Müller von der Ferienhaus-Suchmaschine Holidu, die die 15 beliebtesten Seen Deutschlands auf Instagram ermittelt hat. Unterkünfte in Seenähe seien ihr zufolge in der Hochsaison teilweise bereits über 90 Prozent ausgelastet. Ferienwohnungen seien bei Urlaubern in der Corona-Krise zudem besonders gefragt. „Dort fühlen sich die Leute sicherer, denn diese Unterbringungsart ist kontaktarm, man kann sich selbst verpflegen und im eigenen Auto anreisen“, so Müller. Mit etwas Glück und vor allem Flexibilität ließen sich aber noch freie Unterkünfte finden: „Wer nicht auf einen bestimmten Zeitraum festgelegt ist oder auch etwas weiter weg vom jeweiligen See eine Ferienwohnung sucht, wird noch fündig.“

Bodensee in Baden-Württemberg und Bayern

Wasser, soweit das Auge reicht! Mit über 1.590.000 Treffern auf Instagram darf sich der Bodensee über den ersten Platz freuen. Wer den entsprechenden Hashtag #bodensee aufruft, bekommt ein Gespür für die Vielseitigkeit des Sees: Das Selfie vor See-Kulisse, ein Picknick am Ufer oder ein Segeltörn bei Sonnenuntergang. Das „Schwäbische Meer“, wie der Bodensee auch genannt wird, ist Europas drittgrößter See und liegt im Alpenvorland zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere beliebte Fotomotive der Instagram-Community sind etwa die Blumeninsel Mainau, das Ensemble aus Bayerischem Löwen und Leuchtturm in Lindau oder die Imperia-Statue an der Hafeneinfahrt in Konstanz.

Lesen Sie hier: Neue Reisefreiheit: Geheimtipps für den Kurzurlaub in Europa.

Chiemsee in Bayern

Der auch unter dem Namen „Bayerisches Meer“ bekannte Chiemsee ist dank seiner idyllischen Lage einer der touristischen Hot-Spots im Süden Deutschlands – und auch auf Instagram sehr populär. 367.190 Treffer bescheren den zweiten Platz im Ranking. Schifffahrten auf dem Chiemsee sind seit Ende Mai wieder möglich. Zudem locken am See Wanderungen, Radtouren oder einfach ein Sprung ins Wasser.

Lesen Sie hier: Sie planen eine Reise in die Niederlande? Dann sollten Sie diese Regelungen kennen*.

Tegernsee in Bayern

Malerisch bettet sich der lichtblaue Tegernsee in die Bayerische Voralpen-Landschaft. Rund 50 Kilometer von München entfernt, zieht der große See unzählige Kurgäste, Sportler und Erholungssuchende in seinen Bann. Wandern, Radfahren, Surfen oder den Seeblick genießen – und bitte ein Foto davon posten.

Starnberger See in Bayern

Auch der nächste See im Ranking liegt in Bayern: Unter dem Hashtag #starnbergersee erscheinen über 204.077 Bilder auf Instagram. Während des Corona-Lockdowns waren die Holzstege gesperrt, nun dürfen dort Besucher – in gebührendem Abstand – wieder die Füße ins Wasser halten oder den Sprung in den See wagen.

Lesen Sie hier: An diesen Orten ist Deutschland so schön wie exotische Reiseziele.

Urlaub in Deutschland: Königssee in Bayern

Über einen noch royalen fünften Platz im Ranking darf sich der Königssee freuen. Zu den 190.049 Treffern kommen noch 46.274 für #königsee und 10.658 für #konigsee hinzu. Beim eifrigen Posten nimmt es wohl der ein oder andere Instagrammer mit der Schreibweise nicht ganz so genau.

Ammersee in Bayern - Urlaub daheim

Zweifelsfrei ist der große Badesee ein Highlight für kleine und große Wasserratten. Da viele Badebereiche und Strandbäder über sehr flache Uferzonen verfügen sowie unter Überwachung stehen, eignet sich der Ammersee auch für die ersten Schwimmübungen mit den Kleinsten. 177.544 bunte Instagram-Posts belegen die Beliebtheit des Sees.

Eibsee in Bayern

Mit seinem klaren, grün schimmernden Wasser ist der Eibsee für viele einer der schönsten Seen Bayerns. Er liegt südwestlich von Garmisch-Partenkirchen und ist in ein traumhaftes Bergpanorama eingebettet. So muten auch die zahlreichen Bilder auf Instagram romantisch und verträumt an.

Lesen Sie hier: Deutschlands Wunder: Machen Sie an diesen Orten Urlaub.

Schliersee in Bayern

Am Schliersee lässt es sich nicht nur herrlich wandern, sondern auch vom Sprungturm am Badestrand ins Wasser hüpfen. Am Schliersee dürfen übrigens auch Hunde ins kühle Nass. So sind unter den zahlreichen Posts immer wieder Fotos von Vierbeinern zu sehen.

Maschsee in Niedersachsen

Dass nicht nur wunderschöne Seen in Bayern vielbesucht sind, beweist der neunte Platz im Ranking: Der Maschsee in Hannover verzeichnet stattliche 93.441 Erwähnungen auf Instagram. Im künstlich angelegten See trainieren mitten in der Stadt Segler und Kanuten, Tretbootfahrer entspannen auf dem Wasser, Fahrradfahrer und Jogger umrunden den See. Nicht nur die Hannoveraner lieben ihren Maschsee.

Walchensee in Bayern

Sowohl im Winter als auch im Sommer ist ein Aufenthalt am Walchensee in den bayerischen Voralpen ein Traum. Rund 60 Kilometer südlich von München erstreckt sich der See mit glasklarem Wasser. Der Walchensee ist einer der tiefsten – die maximale Tiefe beträgt 190 Meter – und zugleich einer der größten Alpenseen Deutschlands. Wer gut zu Fuß ist, sollte den Gipfel des Münchner Hausbergs „Herzogstand“ mit 1.731 Meter erklimmen und die atemberaubende Aussicht auf den Walchensee genießen.

Lesen Sie hier: Urlaub 2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Traumhaft schöne Hotels vor der Haustür*.

Alpsee in Bayern

Ein weiteres See-Juwel in Bayern ist der Alpsee. Er liegt in unmittelbarer Nähe der Königsschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein direkt am Fuße des Berges Säuling. Auch wenn im Corona-Sommer 2020 nicht so viele Touristen aus aller Welt wie sonst kommen, erscheinen täglich neue Bilder mit dem Hashtag #alpsee auf Instagram.

Edersee in Hessen

Der drittgrößte Stausee in Deutschland liegt in Hessen, genauer im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Campingplätze, Jugendherbergen sowie viele Cafés, Gaststätten, Ferienwohnungen, Hotels, Pensionen und Restaurants sind an den Ufern zu finden. Dass man auch angeln darf, davon zeugen einige Bilder auf Instagram: Stolz wird der Fang im sozialen Netzwerk geteilt.

Titisee in Baden-Württemberg,

Umgeben von der herrlichen Natur des Unteren Seebachtals und den üppigen Bäumen des Schwarzwaldes genießen Einheimische und Besucher einen erholsamen Aufenthalt. Die Titiseer Badestelle darf seit dem 1. Juli wieder genutzt werden.

Lesen Sie hier: Urlaub im Ferienhaus: Diese Reiseziele sind jetzt besonders gefragt.

Steinhuder Meer in Niedersachsen

„Meer“ – der See hat seinen Namen verdient. 32 Quadratkilometer machen das Steinhuder Meer zum größten See Nordwestdeutschlands. Es lässt sich viel erkunden: weite Moorflächen, dichte Wälder, familienfreundliche Sandstrände und Meerbruchwiesen. Mit 66.638 Treffern der Platz 14 im Ranking.

Möhnesee in Nordrhein-Westfalen

Der Möhnesee liegt idyllisch am Rande des Sauerlands und ist doch recht nah am Ballungsraum Ruhrgebiet. So zieht er Tagesauflügler genauso wie „richtige“ Urlauber an. Ein beliebtes Fotomotiv ist die Kanzelbrücke, die im östlichen Teil des Sees liegt. Sie gilt als eine der schönsten Steinbrücken Deutschlands. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Auch interessant: Kostenlos stornieren: Sie können Ihren Sommerurlaub nicht antreten? Das sollten Sie wissen.