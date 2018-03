Urlaub in Deutschland: Hotel oder doch Airbnb - was ist günstiger?

Der Vergleich von Hotel- und Airbnb-Preisen in zehn deutschen Städten zeigt: Airbnb-Unterkünfte sind in neun der zehn untersuchten deutschen Städte günstiger.

Eine Reise kann mit Anreise, Übernachtung, Verpflegung, Nahverkehr, Sightseeing und Abreise ziemlich teuer werden. Aber was ist eigentlich teurer: Hotel oder Airbnb-Unterkunft?

Airbnb oder Hotel?

Wer eine Airbnb-Wohnung mietet, verbringt ein Wochenende, als würde er schon immer in der Stadt leben. Kein Wunder also, dass die Buchung von privaten Unterkünften via Airbnb neben der Hotelbuchung über Plattformen wie HRS, Booking.com, Trivago.de oder weitere in den vergangenen Jahren mächtig an Beliebtheit zugenommen hat.

Ein Grund dafür ist sicherlich der subjektiv wahrgenommene, günstigere Preis von Airbnb-Unterkünften gegenüber Hotelzimmern. Doch sind Airbnbs wirklich günstiger als Hotels? Und das in allen Städten in Deutschland? Oder gibt es auch Orte, wo sich Reisende doch lieber für ein Hotel entscheiden sollten?

Das Portal Finantio hat sich die durchschnittlichen Übernachtungskosten von Hotelzimmern (Standard-Doppelzimmer) und Airbnb-Unterkünften (alle Arten von Unterkünften) in zehn deutschen Städten angeschaut und miteinander verglichen.

Deutsche Städte: Hotels bis zu 44 Prozent teurer als Airbnb

In manchen Städten ist der Preisunterschied sogar extrem. Beispielsweise in Stuttgart oder in Hamburg. In Stuttgart kosten Hotelzimmer durchschnittlich 44 Prozent mehr als Airbnb. Hamburg wartet mit einem durchschnittlichen Unterschied von 40 Prozent auf.

Die günstigsten Airbnbs findest du übrigens in Dresden (etwa 59 Euro pro Nacht) und in Nürnberg (etwa 67 Euro pro Nacht). Hannover ist wiederum ein Beispiel, wo du dich tatsächlich lieber nach einem Hotel umsehen solltest. Hotelzimmer sind hier im Durchschnitt günstiger als Airbnb-Unterkünfte. In München ist alles teuer, sodass du dich von durchschnittlichen Airbnb-Preise um 134 Euro pro Nacht nicht abschrecken lassen solltest. Hotels sind noch wesentlich kostspieliger.

Airbnb oder Hotel: Die zehn getesteten Städte im Preisvergleich

Stadt Hotelpreis Airbnb-Preis Berlin 108€ 75€ Dresden 89€ 59€ Düsseldorf 118€ 72€ Frankfurt am Main 128€ 85€ Hamburg 126€ 76€ Köln 100€ 107€ Hannover 120€ 75€ München 142€ 134€ Nürnberg 107€ 67€ Stuttgart 139€ 78€

sca