Urlaub: Zu diesem Zeitpunkt sparen Früh- oder Spontan-Bucher am meisten

Wann den Sommerurlaub buchen und dabei noch kräftig sparen? Wir verraten Ihnen, wann der Zeitpunkt für die Buchung der Reise am günstigsten ist.

Wann kann ich die günstigsten Hotelpreise für Urlaube im Sommer, also Juni bis August, ergattern? Hier kommt es tatsächlich auf den richtigen Zeitpunkt an: Als beste Zeit zum Buchen werden die Zeiträume definiert, in denen die Hotelpreise durchgängig unter dem Durchschnitt in der jeweiligen Destination liegen.

Das Portal Tripadvisor hat dazu nämlich ausgewertet, dass in zahlreichen Metropolen in den USA oder Asien jene Bucher gut wegkommen, die mit der Buchung bis kurz vor Reiseantritt warten. In Europa sind eher Frühbucher gut beraten, aber auch hier gibt es Ausnahmen.

Enorme Ersparnisse bei Buchen des Sommerurlaubs

Die Auswertung zeigt, wie sehr es sich lohnt, den richtigen Zeitpunkt für die Reisebuchung abzuwarten. "Ob weit im Voraus geplant oder eher spontan gebucht: Unser Report zeigt, wo und wann man bei den Hotelausgaben bei einem Sommerurlaub sparen kann. Bei vielen Fernzielen lohnt sich ein Blick auf die beste Zeit zum Buchen, um zum Beispiel in New York bis zu 40 Prozent oder in Tokio bis zu 30 Prozent zu sparen", erklärt Susanne Nguyen, Pressesprecherin bei TripAdvisor.

Fernziele für Kurzentschlossene: Buchungsfenster zwei Monate oder kürzer im Voraus

Destination Zeitpunkt der Buchung Sparpotenzial Tokio einen Monat im Voraus 30% New York einen Monat im Voraus 40% San Francisco einen Monat im Voraus 31% Mumbai einen Monat im Voraus 10% Sydney fünf Wochen im Voraus 25% Hanoi zwei Monate im Voraus 14% Jakarta zwei Monate im Voraus 21% Kapstadt zwei Monate im Voraus 12%

Fernziele für Reisende mit drei bis vier Monaten Planungszeit

Destination Zeitpunkt der Buchung Sparpotenzial Dubai drei Monate im Voraus 49% Singapur drei Monate im Voraus 14% Bangkok drei Monate im Voraus 16% Peking einen bis vier Monate im Voraus 18%

Europäische Reiseziele mit großer Buchungsflexibilität – zwei bis neun Monate im Voraus

Destination Zeitpunkt der Buchung Sparpotenzial Paris zwei bis sieben Monate im Voraus 19% Rom drei bis acht Monate im Voraus 22% Prag drei bis acht Monate im Voraus 20% Barcelona drei bis neun Monate im Voraus 23% Berlin vier bis sieben Monate im Voraus 13% London sechs bis neun Monate im Voraus 10%

sca