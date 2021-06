Urlaub in Europa: Das sind die besten All-inclusive-Hotels 2021

Die Qual der Wahl

von Franziska Kaindl schließen

Rundum sorglos in den Urlaub – das ist das Konzept von All-inclusive-Hotels. Vor Kurzem wurden die 25 besten in Europa gekürt. Wer ist der Gewinner?

Drei Mahlzeiten am Tag, Getränke bis zum Abwinken und vielleicht noch eine Massage gefällig? Das Angebot von All-inclusive-Hotels kann variieren, im Kern steckt dahinter aber ein Rundum-Sorglos-Paket für Urlauber, die während ihres Aufenthalts gerne gut verpflegt sind. Ein schöner Urlaub steht und fällt aber oft mit der Entscheidung für das richtige Hotel. Dabei kann Ihnen die aktuelle Liste der 25 besten All-inclusive-Resorts Europas helfen, die jedes Jahr anhand von Millionen Bewertungen auf Tripadvisor erstellt wird.

All-inclusive-Hotel in Griechenland überzeugt Urlauber am meisten

Die Gewinner der Auswertung werden mit dem Travellers‘ Choice Award ausgezeichnet. In diesem Jahr konnte sich hier das „Ikos Olivia“ von der Hotelkette „Ikos“ in Griechenland die Krone sichern. Dabei landete das All-inclusive-Resort nicht nur in Europa auf Platz 1, sondern sogar weltweit. Bereits 2019 schaffte es das „Ikos Olivia“ auf Platz 2 der Auswertung und ist damit kein Unbekannter. In diesem Jahr sicherten sich den 2. und 3. Platz zwei Hotelanlagen in der Türkei: das „Seven Seas Hotel Blue“ und das „Sherwood Dreams Resort“.

Auch interessant: Reisewarnung für Corona-Risikogebiete soll ab 1. Juli fallen – fast 100 Länder weltweit betroffen.

Die Top 25 All-inclusive-Hotels in Europa 2021 laut User-Bewertungen

Ikos Olivia, Gerakini, Griechenland Seven Seas Hotel Blue, Side, Türkei Sherwood Dreams Resort, Bogazkent, Türkei Xanadu Island, Turgutreis, Türkei Sirene Belek Hotel, Kadriye, Türkei Ammos Resort, Mastichari, Griechenland Club Med Arcs Panorama – French Alps, Les Arcs, Frankreich Liberty Hotels Lara, Antalya, Türkei Gural Premier Belek, Belek, Türkei Iberostar Selection, Playa De Muro Village, Playa de Muro, Spanien Color Green Village Cesenatico, Cesenatico, Italien Club Med Grand Massif Samoens Moriilon, Samoens, Frankreich Club Med Da Balaia – Portugal, Albufeira, Portugal Iberostar Jardín del Sol Suites, Santa Ponsa, Spanien Club Med Peisey-Vallandry – French Alps, Peisey-Vallandry, Frankreich Fodele Beach & Water Park Holiday Resort, Fodhele, Griechenland Iberostar Selection Lanzarote Park, Playa Blanca, Spanien Iberostar Bellevue, Becici, Montenegro Louis Ledra Beach, Geroskipou, Zypern Iberostar Selection Anthelia, Costa Adeje, Spanien Iberostar Selection Fuerteventura Palace, Playa de Jandia, Spanien Louis Phaethon Beach, Geroskipou, Zypern Avra Beach Resport Hotel & Bungalows, Ialyssos, Griechenland Kiani Beach REsort Faily All Inclusive, Kalami, Griechenland Relais Masseria Le Cesine CDSHotels, Vernole, Italien

Lesen Sie auch: Kroatien, Italien oder doch Griechenland? In diesen Ländern wollen Deutsche im Sommer Urlaub machen.