Urlaub in der Ferienwohnung in Deutschland: Warum Sie jetzt schnell buchen sollten

Lockerungen bei den Reisebeschränkungen? Eine Analyse der Preisentwicklung an beliebten innerdeutschen Reisezielen zeigt: wer jetzt bucht, ist im Vorteil.

Die Nachfrage nach innerdeutschen Urlaubszielen steigt wegen der Situation rund um das Coronavirus* stark an.

Ein starker Anstieg ist auch hinsichtlich des Preisabfalls zu beobachten: Die Preisentwicklung in den einzelnen Urlaubsregionen* verläuft sehr individuell - vergleichen lohnt sich.

Der Durchschnittspreis für Ferienunterkünfte in 30 Regionen in Deutschland stieg insgesamt um zehn Prozent.

Warum Urlaub in Deutschland in der Ferienwohnung in diesem Sommer am sinnvollsten ist

Sollte es diesen Sommer wieder erlaubt sein, Urlaub in Deutschland* zu machen, so sprechen eine unklare Reiselage für Auslandsreisen und tolle Ziele in der Nähe dafür, diesen in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung* zu verbringen:

Die Anreise erfolgt meistens mit dem eigenen PKW.

Zahlungen und Schlüsselübergabe erfolgen häufig kontaktlos.

Die Gäste können sich selbst versorgen.

Es gibt keine zwangsläufigen Kontaktpunkte wie Fahrstühle, Rezeption oder Frühstücksräume.

Es ist möglich, eine häusliche Gemeinschaft von A nach B zu verschieben.

Urlaub in den Bergen Deutschlands.

Analyse zeigt: Viele Ferienwohnungen in Deutschland werden teurer

Das Portal HomeToGo hat untersucht, wie sich die Preise für einen

einwöchigen Aufenthalt

ab dem 27. Juni 2020

in einem Ferienhaus

für 4 Personen

in 30 Regionen und Orten in Deutschland

vom

Such- und Buchungszeitraum 1. Januar - 29. Februar im Vergleich zum Such- und Buchungszeitraum 01. März - 20. April

verändert haben.

Ergebnis: In mehreren Ferienregionen an der Nordsee wie Spiekeroog (87 Prozent) oder Baltrum (70 Prozent) sind die Durchschnittspreise für Unterkünfte im Sommer 2020 seit dem Januar 2020 stark gestiegen.

Urlaub an der Ostsee. Allerdings gibt es auch Urlaubsziele in Deutschland, wo die Durchschnittspreise für eine Ferienwohnung sogar gesunken sind: Dies ist zum Beispiel im Allgäu (minus sechs Prozent), der Lüneburger Heide (minus 16 Prozent) oder den Ostfriesischen Inseln (minus 20 Prozent) der Fall. Konstant blieben die Sommerpreise beispielsweise in Kühlungsborn oder Rügen. Der Durchschnittspreis für verfügbare Ferienunterkünfte in den 30 untersuchten Urlaubsregionen in Deutschland stieg für Reisen im Juni vom April 2020 im Vergleich zum Januar 2020 um insgesamt zehn Prozent. Interessierte finden hier die Preisentwicklung für die wichtigsten Urlaubsregionen in der Übersicht.

So günstig (oder teuer) wird der Urlaub in Deutschland diesen Sommer

Art Reiseziel Preise pro Nacht (Buchung Januar) Preise pro Nacht (Buchung April) Preisunterschied Januar zu April in EUR Preisunterschied Januar zu April in % Wasser Spiekeroog 107.76 202.43 94.67 87.86% Wasser Baltrum 135.81 231.41 95.60 70.39% Wasser Norddeich 92.40 113.45 21.05 22.78% Wasser Poel 106.72 129.28 22.56 21.14% Ländlich Bayerischer Wald 97.854 116.355 18.50 18.91% Wasser Ostfriesland 82.96 97.96 15.01 18.09% Wasser Zingst 130.15 151.82 21.67 16.65% Wasser Norderney 164.21 190.34 26.13 15.91% Wasser Timmendorfer Strand 155.27 178.65 23.38 15.06% Wasser Usedom 127.05 143.28 16.23 12.78% Ländlich Rhön 73.306 81.465 8.16 11.13% Wasser Sylt 205.02 224.24 19.21 9.37% Wasser Sankt Peter-Ording 125.95 137.33 11.38 9.04% Ländlich Harz 92.608 100.570 7.96 8.60% Wasser Juist 229.69 247.87 18.18 7.92% Wasser Ostsee 119.40 128.31 8.92 7.47% Ländlich Eifel 80.572 86.239 5.67 7.03% Wasser Fehmarn 115.89 122.77 6.88 5.93% Wasser Bodensee 119.57 125.17 5.59 4.68% Ländlich Uckermark 101.907 105.756 3.85 3.78% Ländlich Sächsische Schweiz 106.968 110.522 3.55 3.32% Wasser Fischland Darß-Zingst 132.65 135.40 2.75 2.07% Wasser Kühlungsborn 127.93 129.32 1.39 1.08% Wasser Nordsee 109.05 108.75 -0.30 -0.27% Wasser Rügen 133.03 130.76 -2.27 -1.70% Wasser Mecklenburg. Seenplatte 118.43 114.03 -4.40 -3.71% Wasser Langeoog 194.54 183.55 -10.99 -5.65% Ländlich Allgäu 120.367 112.627 -7.74 -6.43% Wasser Borkum 144.39 127.32 -17.07 -11.82% Wasser Föhr 156.27 136.08 -20.19 -12.92% Ländlich Lüneburger Heide 107.908 90.513 -17.40 -16.12% Wasser Wangerooge 168.02 135.88 -32.14 -19.13% Wasser Ostfriesische Inseln 186.49 148.96 -37.53 -20.12% Auch interessant: In diesen Städten fühlen sich die Deutschen am wohlsten.

