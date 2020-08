Urlaub in Griechenland trotz Corona? Regeln auf Inseln und in Städten verschärft

Der Urlaub steht vor der Tür, doch wegen Corona erweist sich die Urlaubsplanung schwieriger als sonst. Griechenland galt lange angesichts niedriger Infektionszahlen als perfektes Reiseziel, aber die Fälle nehmen zu. Die Regierung greift ein.

Griechenland verzeichnet Rekordanstieg von Neuinfektionen mit dem Coronavirus*.

Die Regierung in Griechenland verschärft die Corona-Regeln.

Wer seinen Urlaub 2020 in Griechenland verbringen will, muss einige Maßnahmen beachten.

Wer im Urlaub 2020 verreisen möchte, muss sich genau überlegen, wohin es gehen soll. Schließlich haben viele Länder wegen des Coronavirus besondere Regeln. Ein beliebtes Reiseziel war für lange Zeit Griechenland - mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten und schönen Inseln wie Kreta oder Rhodos. Angesichts steigender Zahlen sieht sich die Regierung aber zum Handeln gezwungen - und verschärft die Regeln.

Griechenland Amtssprache Griechisch Hauptstadt Athen Einwohnerzahl 10,72 Millionen (2019) Fläche 131.957 km² Vorwahl +30

Urlaub 2020 in Griechenland: Wegen steigender Corona-Fälle verschärft Regierung Regeln

Trotz Corona in den Urlaub fahren? Lange schien das wieder möglich zu sein: Am 15. Juni 2020 wurde für die meisten europäischen Länder die Reisewarnung aufgehoben, berichtet wa.de*. Viele Urlauber sind gen Süden nach Italien oder Kroatien gefahren. Angesichts niedriger Infektionszahlen galt auch Griechenland als perfektes Urlaubsdomizil. Historische Städte wie Athen oder Mykonos sowie paradiesische Inseln wie Rhodos, Kreta, Korfu oder den Kykladen-Inseln locken. Doch die Zahl der Infizierten steigt jetzt im Urlaubsklassiker. Die Regierung verschärft die Regeln.

Wer Urlaub 2020 in Griechenland macht, muss ab dem 17. August auf einige Regeln achten. Denn nachdem ein Mitarbeiter der griechischen Regierung am Sonntag, 9. August, 203 Neuinfektionen mit dem Coronavirus - der höchste Anstieg binnen eines Tages seit Februar - bekannt gegeben hat, hat das Land die Maßnahmen verschärft. In Griechenland sind demnach (Stand. 10. August) 5.623 Personen erkrankt, heißt es laut dem European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

+ Nicht nur wegen der Strände und den Inseln ein beliebtes Reiseziel: In Griechenland gibt es viele historische Stätten, die man im Urlaub erkunden kann - wie die Akropolis in Athen. Einreise ist nach wie vor trotz Corona möglich - allerdings unter strengeren Regeln. © Andrea Warnecke / picture alliance / dpa-tmn

Corona in Griechenland: Das muss beim Urlaub 2020 und bei der Einreise beachtet werden

Angesichts des Rekordanstiegs hat die Regierung mit verschärften Maßnahmen reagiert: Seit dem 10. August haben Tavernen, Bars, Kneipen und Discos eine Sperrstunde: Um 24 Uhr müssen die Gaststätten schließen. Das gilt auch für die zahlreichen Touristendestinationen wie Kreta, Rhodos oder Korfu. Diese Regel gilt zunächst bis zum 23. August. Schon seit dem 29. Juli 2020 gilt wegen Corona in dem Land eine generelle Maskenpflicht für Kunden und Personal in Supermärkten, Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und weiteren öffentlichen Institutionen. Diese Maßnahmen dienen sicherlich auch dem Umgehen einer regionalen Reisewarnung, wie sie in Gebieten in Spanien und Bulgarien ausgesprochen wurde. Touristen vor Ort erzählten von den Corona-Maßnahmen auf Mallorca* nach der Partynacht am Ballermann.

Auch Einreisende sind von den neuen Regeln betroffen: Wer in seinen Urlaub in Griechenland über den Landweg starten möchte, muss ab dem 17. August einen negativen Test auf das Coronavirus vorweisen können. Diese verschärfte Maßnahme gilt unabhängig vom Herkunftsland. Dabei darf der Corona-Test nicht älter als drei Tage, also 72 Stunden, alt sein. Bei der Einreise mit dem Flugzeug ist dies noch nicht notwendig. Seit dem 1. Juli haben die Flughäfen in Griechenland wieder den Betrieb aufgenommen. Auch in NRW starten wieder Flugzeuge durch - und bieten viele neue Reiseziele* an.

Nach dem Urlaub: Keine Sorge nach der Rückkehr aus Griechenland

Sofern dieser ein negativer Test auf Corona vorliegt, ist die Einreise nach Griechenland erlaubt. Urlauber aus der Europäischen Union - dementsprechend auch Deutschland - sind willkommen. Bevor man allerdings in den Urlaub 2020 starten kann, müssen sich die Touristen mindestens 24 Stunden vor Einreise online registrieren, dies geschieht bei der griechischen Zivilschutzbehörde.

Und wer einen entspannten und erholsamen Urlaub in Griechenland - egal ob auf den Inseln wie Kreta oder Rhodos oder in Städten wie Athen - verbracht hat, braucht sich auch um die Rückkehr nach Deutschland keine Sorgen zu machen: Derzeit (Stand 11. August 2020) gilt Griechenland nicht als Risikogebiet, teilt die Deutsche Vertretung in Griechenland mit. *wa.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

