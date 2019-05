Urlaub auf Ibiza geht auch ohne Staatsaffäre: Tipps von Reiseexperten

Ibiza ist aktuell Kulisse für den brisantesten Polit-Thriller unserer Tage und beherrscht die Schlagzeilen. Doch Ibiza hat auch abseits von Skandalen viel zu bieten.

Auch ohne Verhandlungen um Millionengeschäfte mit angeblichen russischen Oligarchentöchtern in einer Luxus-Villa hat die Baleareninsel Reisenden viel zu bieten - türkisblaue Strände, stylische Hotels und legendäre Nachtclubs. Finden Sie im Überblick ganz legale Tipps von Reiseexperten für den Sommer auf Ibiza.

Die schönsten Strände der Sonneninsel während dem Urlaub auf Ibiza

Die Villa im Zentrum des Skandals liegt im Örtchen Sant Rafel de Sa Creu im Inland Ibizas. Von dort aus erreichen Urlauber die schönsten Strände Ibizas mit dem Auto. Nur etwa zehn Kilometer entfernt ist Playa Pinet in der Bucht von San Antoní de Portmany.

Der halbmondförmige, weitläufige Strand ist besonders bei jungen Urlaubern beliebt. An den belebten Strandbars können Urlauber mit den Füßen im Sand ein kühles Getränk oder Eis genießen und auf luxuriöse Jachten blicken, die dort ankern. Nicht verpassen: Den Sonnenuntergang mit Chill-Out-Beats in der Reggae-Bar am Playa Pinet.

Die besten Ausflugstipps für den Urlaub auf Ibiza: Ibiza-Stadt, San Antoní und Formentera

Auch abseits der Villa, die dem österreichischen Vizekanzler jüngst zum Verhängnis wurde, gibt es auf Ibiza einiges zu entdecken. In der Hauptstadt Ibiza-Stadt können Reisende das Denkmal Molí d'en Cantó erklimmen und hier eine einmalige Sicht über die ganze Insel genießen. Entspannen ist auf den vielen Treppen des steilen Viertels und in der Altstadt Dalt Vila angesagt ‒ am besten mit einem kühlen Cocktail. Für geschichtsinteressierte Urlauber ist ein Besuch in der Nekropole Puig des Molins ein Muss.

Der Cala Bassa Beach Club ist ebenfalls nahe Sant Antoní und etwas versteckt, mit seinem 250 Meter langen weichen Sandstrand aber ein absoluter Traum. Im Schatten der Wachholderbüsche laden die Restaurants und Bars zum Verweilen ein. Ein besonderes Highlight ist eine Wanderung hinter der Bar die Hügel hinauf ‒ ein toller Ausblick ist hier garantiert!

Karibikfeeling pur gibt es ganz in der Nähe Ibizas

Strandfans sollten eine der vielen Fähren nehmen und nach Formentera fahren, der exklusivsten Insel der Balearen. Bereits bei der Einfahrt in den Hafen erinnern glasklares Wasser und traumhafte Sandstrände, wie der Playa de Illetas, an weit entfernte Karibikinseln. Tagesausflüge nach Formentera gibt es direkt am Hafen bereits ab 20 Euro.

Ausgewählte Hotels im Westen von Ibiza

Für eine erholsame Übernachtung will nach einem langen Tag auf der Sonneninsel natürlich auch gesorgt sein. Das Portal HolidayCheck empfiehlt für jeden Geschmack ein passendes und ausgezeichnet bewertetes Hotel.

Das familiäre Hotel Osiris punktet besonders durch seine ruhige, aber dennoch zentrale Lage in San Antonio de Portmany an der Westküste Ibizas. Sonnenanbeter kommen hier voll auf ihre Kosten, da das Hotel direkt an der Promenade und nur wenige Meter vom Strand entfernt liegt. Shoppingmöglichkeiten und Restaurants sind fußläufig gut zu erreichen und auch der abendliche Weg Richtung Partyszene der Stadt ist zu Fuß gut machbar. Das abwechslungsreiche kulinarische Angebot des kleinen Hotels überzeugt ebenfalls: Das Haus konnte sich in diesem Jahr den HolidayCheck Gold Award sichern.

Wer genug von Party und Nachtleben hat, dem sei das Agroturismo Sa Talaia ans Herz gelegt. Etwas weiter im Landesinneren und inmitten von Pinienwäldern gelegen, bietet die Anlage mit ihrer großzügigen Poollandschaft den idealen Ort, um im Urlaub einmal so richtig die Seele baumeln zu lassen. Besonders Paare schätzen die Ruhe der gepflegten Anlage, in der gemütliche Daybeds und Hängematten zum Relaxen und Entschleunigen einladen. Sollte der Wunsch nach Party und Clubs dann doch einmal aufkommen: Das quirlige San Antonio ist nur zehn Autominuten entfernt.

Luxuriöse Suiten, erlesene Restaurants und lange Partynächte ‒ das Ushuaia Ibiza Beach Hotel in Sant Jordi de ses Salines bietet feierwütigen Nachtschwärmern die perfekte Urlaubslocation. Herzstück der Anlage ist die großzügige Bühne im Pool-Bereich, auf der sich regelmäßig angesagte DJs einfinden und die Nacht zum Tag machen. Das Fünf-Sterne Adults-Only-Hotel sorgt durch seine abwechslungsreichen Events dafür, dass im Urlaub keine Langweile aufkommt. Neben dem Ohrenschmaus ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Urlauber loben besonders das reichhaltige Frühstücksbuffet.

