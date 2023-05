Energie tanken in der Traumkulisse

Entspannen und neue Kraft tanken im Das Walchsee Aktivresort. © Lukas Robisoier

Im Das Walchsee Aktivresort wird Urlaub zum ganzheitlichen Erlebnis. Hier können Sie Kraft tanken, Sport machen und gesund schlemmen.

Den Körper in Bewegung bringen und gleichzeitig die Seele baumeln lassen? Ja, bei einem Urlaub im Das Walchsee im wunderschönen Kaiserwinkl ist das alles möglich! Denn das Aktivresort bietet nicht nur ein traumhaftes Panorama und die malerische Bergkulisse der Tiroler Alpen, sondern auch die einzigartige und ganzheitliche Move & Relax Philosophie, bei der es um die ideale Balance aus aktiver Bewegung, Entspannung und vitaler Ernährung geht.

Radfahren bei traumhafter Kulisse am Walchsee. © Tourismusverband Kaiserwinkl

Aktive Wohlfühl-Auszeit – an Kraftplätzen im idyllischen Kaiserwinkel

Die Natur gibt Energie, sie erdet uns und sorgt dafür, dass wir uns wohlfühlen. Genau deshalb befindet sich Das Walchsee auch in einer unbeschreiblich schönen Umgebung, im Kaiserwinkel am Walchsee. Und diese Postkartenidylle kann nicht nur bestaunt, sondern hautnah erlebt werden. Egal ob Sie im Kaisergebirge wandern gehen, die 200 km Radwege erkunden oder sich einfach nur in der Sonne am herrlichen Ufer des glasklaren und wärmsten Badesees Tirols liegen möchten, diese wundervolle Region bietet unzählige Möglichkeiten, um in den Bergen und am See neue Kraft zu tanken. Schenken Sie eine aktive Wohlfühl-Auszeit am Fuße des Zahmen Kaisers und hören Sie dabei auf sich selbst und Ihren Körper.

Ob Wandern oder nur spazieren gehen: Der Walchsee ist der perfekte Ort für Ihren nächsten Aktivurlaub. © Tourismusverband Kaiserwinkl

Move & Relax – individuell und ganzheitlich

Im Das Walchsee wird Move & Relax ganz an individuelle Wünsche angepasst. Sportwissenschaftlich fundiert und innovativ konzipiert, bietet Ihnen die Move & Relax Philosophie ein harmonisches Wechselspiel aus aktiver Bewegung und maßgeschneiderter Regeneration. Wählen Sie zwischen inspirierenden Gruppentrainings, Yoga oder gehen Sie im Indoor- und Outdoor-Pool schwimmen. Es werden außerdem geführte Wanderungen oder Bike-Ausflüge angeboten und die Move & Relax Experten empfehlen Ihnen gerne die besten Berg- und Radtouren der herrlichen Region. Wichtig ist dem Das Walchsee dabei immer der holistische Ansatz aus innerer Balance, sportlicher Ausgeglichenheit und mehr Lebensqualität, damit Sie sich in und auch nach Ihrem Urlaub so richtig wohlfühlen.

Alleine oder in der Gruppe: Im Das Walchsee wird für Ihre sportliche Ausgeglichenheit gesorgt. © Daniel Waschnig

Im Aktivresort können Sie obendrein aus vielen Wohlfühlanwendungen auswählen, die Sie wieder in Ihre innere Mitte bringen. Entspannen Sie nach einem erlebnisreichen Tag im malerischen Kaisergebirge im großzügigen Relax Bereich und tanken Sie neue Kraft bei energiespendenden Saunagängen. Für noch mehr einzigartige Entspannungsmomente können Sie sich eine stärkende Kräuterstempelmassage oder eine wohltuende Kosmetikanwendung gönnen.

Die ganzheitliche Move & Relax Philosophie bringt Bewegung, Entspannung und vitale Ernährung harmonisch in Einklang.

Entspannung pur: Lassen Sie sich im Das Walchsee verwöhnen. © Daniel Waschnig

Gesund schlemmen

Dazu gehört auch die Energy Küche, die täglich vom Frühstück bis zum Abendessen höchste kulinarische Genüsse bietet. Neben köstlichen Schmankerln aus Österreich, haben Sie die Wahl aus zahlreichen Spezialitäten vom Buffet. Immer unglaublich lecker und frisch zubereitet, möglichst regional und saisonal sowie voller wertvoller Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Hier können Sie sich gesund schlemmen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Sie genießen, Das Walchsee übernimmt den Rest.

Ankommen, reinkommen, wohlfühlen

Die innovative Move & Relax Philosophie wird im Das Walchsee ganzheitlich gelebt. Passend dazu hat sich das Resort nochmals neu erfunden und zeigt sich nun noch offener und noch entspannter. Im absoluten Wohlfühl-Ambiente, nur eine gute Autostunde von München entfernt, können Sie sich fallen lassen und eine Auszeit für Körper, Geist und Seele nehmen. Hell und lichtdurchflutet und in gedeckten Farben gestaltet, fühlen Sie sich hier schon ab dem Ankommen unglaublich wohl. Tauchen Sie ein in diese Welt aus Erholung, Entschleunigung und Genuss und nehmen Sie dieses ganz besondere Feeling dann mit in Ihren Alltag.

Outdoor-Pool im Das Walchsee © Daniel Waschnig Photography

