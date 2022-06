Spüren Sie Natur pur mit Weitblick im Spirit & SPA Birkenhof am Elfenhain

Teilen

Im Hotel Birkenhof genießen Gäste 4-Sterne-Wellness im Bayerischen Wald. © Ben Seidl

Natur pur mit grandiosen Weitblicken – das ist ein Spirit & SPA – Urlaub im Birkenhof am Elfenhain mit 1.000 Quadratmeter Dachpool-Areal. Willkommen Wohlgefühl!

„Ankommen und sich wohlfühlen“, das beschreibt das Gefühl beim Betreten des Spirit & SPA Birkenhof am Elfenhain. Ein herzliches Team erwartet die Gäste. Helle und farbenfrohe Zimmer mit hohem Komfort sowie neue Zimmer im Wald-Design sind die Highlights für erholsame Nächte.

Wellnesshotel im Bayerischen Wald: 4-Sterne-Erholung im Hotel Birkenhof

Umgeben von grünen Wäldern und Wiesen bietet das Hotel viele Rückzugsoasen rund ums Haus, ob im Elfenhain mit lauschigen Plätzen oder auf einer Liege in den Terrassengärten. Auch das Body- & Mind Fitnessprogramm sorgt für ein gutes Körpergefühl: Hui Chun Gong, geführte Meditationen, Yoga oder Aquafitness – das Angebot ist vielseitig. Das 4-Sterne Hotel bietet eine inspirierende Wellnesswelt inmitten des Bayerischen Waldes.

Impressionen: Spirit & SPA Birkenhof am Elfenhain Fotostrecke ansehen

Spirit & SPA Birkenhof am Elfenhain: Wie könnte ein Tag hier aussehen?

Man startet mit einem ausgiebigen Frühstück in den Tag. Beim anschließenden Spaziergang durch den Elfenhain gibt es viele versteckte Überraschungen, z.B. eine Minipagode, ein Rosenspalier oder ein plätschernder Wasserfall. Am Nachmittag erwartet die Gäste ein reichhaltiger Nachmittagssnack mit warmen und kalten Speisen sowie Kuchen und Kaffeespezialitäten. Eine Anwendung in der Wellnesspagode „SinnesReich“ setzt dem Wellnessurlaubstag das i-Tüpfelchen auf.

In der Bade- und Saunalandschaft mit zehn verschiedenen Saunas und Dampfbädern, Indoorpool und einem grandiosem Dachpool findet jeder sein Plätzchen. Als Abendgenuss serviert das Küchenteam verschiedene Menüvarianten und zum krönenden Abschluss mixt das Bar-Team für Sie köstliche Cocktails von klassisch bis trendy. Nach diesem erfüllten Tag sinkt man glücklich in die weichen Betten und schlummert wie ein Engelchen mit herrlichen Träumen von Elfen und Gnomen.

Kontakt

Spirit & SPA Birkenhof am Elfenhain

Familie Gmach

Auf der Rast 7

93479 Grafenwiesen

Telefon: +49 (0)9941 4004 0

E-Mail: info@hotel-birkenhof.de

Webseite: www.hotel-birkenhof.de