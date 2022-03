Urlaub in Kroatien: Kein Anmelde-Chaos mehr – Einreise nun vereinfacht

Kroatien (Archivbild) ist in Deutschland nicht mehr als „Hochrisikogebiet“ gelistet, was Reisen extrem vereinfacht. © Grgo Jelavic/Pixsell/dpa

Ein Kroatien-Urlaub über die Ostertage? Kein Problem, zumindest was die Einreise-Auflagen betrifft. Für EU-Bürger sind die wirklich überschaubar. Lesen Sie hier, was benötigt wird:

In fast allen deutschen Bundesländern stehen im April die Osterferien an und in vielen Familien wird schon heute überlegt, wie die zwei Wochen ausgestaltet werden können. Nach zwei Jahren knallharter Pandemie plagt einige das Reisefieber und zumindest die aktuell stagnierenden Corona-Fallzahlen machen Hoffnung auf einen „gelockerten“ Sommer. Und gerade Kroatien könnte für einige Familien schon über die Osterferien eine Option sein – denn das Land an der Adria punktet nicht nur mit seiner reizvollen Landschaft, sondern auch überschaubaren Einreise-Auflagen.

In einigen anderen Ländern müssen Einreisende aktuell noch zahlreiche Auflagen beachten, ehe sie einreisen können. Oft fallen hier Begriffe wie „digitale Einreiseanmeldung" oder „negatives Testergebnis". Ganz anders in Kroatien – hier benötigen EU-Bürger für die Einreise tatsächlich bloß ein Zertifikat: das digitale COVID-Zertifikat der EU. Und auch die Rückreise von Kroatien nach Deutschland ist deutlich einfacher geworden, seit das RKI das Land nicht mehr als Hochrisikogebiet einstuft.