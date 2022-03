Urlaub in Spanien: wichtige Corona-Auflagen – Sonderregel für Mallorca

Teilen

Ab in den Osterurlaub: Viele Deutsche plagt das Fernweh, da kommt es gerade recht, dass Deutschland die Einreise-Auflagen lockert. © Clara Margais/dpa

Trotz Corona sind aktuell Urlaubsreisen nach Spanien möglich – allerdings müssen auch Reisende aus Deutschland zwei wichtige Formalitäten beachten. Lesen Sie hier, um welche es geht:

Sonne pur, herrliche Temperaturen und traumhafte Strände: Pro Jahr lockt Spanien im Schnitt mehr als zehn Millionen Urlauber aus Deutschland an. Keine Frage, Spanien ist eines der Top-Reiseziele. Und besonders geschätzt sind unter Deutschen die Balearen und hier besonders Mallorca. Doch auch das spanische Festland erfreut sich unter Touristen großer Beliebtheit – auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Umso schöner, dass Reisen nach Spanien trotz „Omikron“ möglich sind.

HEIDELBERG24* informiert über die Corona-Auflagen für Urlauber in Spanien

Aber: Touristen müssen zwei wichtige Formalitäten beachten, wenn sie nach Spanien einreisen. Zum einen muss bei der Einreise in Spanien ein 3G-Nachweis erbracht werden, zum anderen ist das Ausfüllen einer digitalen Einreiseanmeldung Pflicht. Hinzu kommt, dass genau wie in Deutschland auch in Spanien Corona-Auflagen gelten, die Reisende beachten müssen – Stichworte hier sind 3G-Regel oder Zugangsbeschränkungen in Innenräumen. *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.