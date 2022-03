Urlaub in Vereinigte Arabische Emirate: Diese Auflagen sind zu beachten

278273602.jpeg © picture alliance/dpa/AP | Ebrahim Noroozi

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind für deutsche Urlauber ein Top-Reiseziel. Doch auch in Dubai, Oman und Co. gelten aktuell Corona-Auflagen.

In Deutschland stehen die Osterferien 2022 bevor und für viele Familien damit die Frage, ob man vereisen möchte, oder nicht? In Deutschland und zahlreichen anderen EU-Staaten wurden die Einreise-Auflagen zuletzt gelockert – meist greift bloß noch die 3G-Nachweispflicht für Reiserückkehrer, Maßnahmen wie Quarantäne gibt es nicht mehr. Im EU-Ausland ist es zum Teil noch strenger geregelt. Wer in die Vereinigten Arabischen Emirate reist, benötigt unbedingt einen Impf- oder Testnachweis mit QR-Code.

HEIDELBERG24* verrät, welche Corona-Auflagen Urlauber in den VAE beachten müssen

Zudem benötigen Touristen in einigen Emiraten eine App, in der der Impfstatus eingetragen wird. Ohne die App kommen Reisende nicht weit, weil sie beinahe überall Zugangsvoraussetzung ist. Knifflig ist, dass es nicht eine Anwendung gibt, die in allen 7 Emiraten anerkannt wird. Touristen sollten vor der Abreise also in Erfahrung bringen, welche Einreise- und Corona-Auflagen im Emirat gelten, denn: Zum Teil unterscheidet sich auch die Altersgrenze für die 3G-Nachweispflicht. *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.