Italien beendet Corona-Notstand – fast alle Regeln entfallen

Von: Franziska Kaindl

Schon bald sollen alle Corona-Maßnahmen in Italien entfallen. © imago stock&people

Die italienische Regierung will zum 31. März den Corona-Notstand beenden. Damit entfällt auch ein Großteil der Einschränkungen – was das für Urlauber bedeutet.

Ob Rom, Venedig oder Florenz – Italien zählt aufgrund seiner Kultur, Kulinarik und Sehenswürdigkeiten zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Wer in diesem Jahr wieder eine Reise in den Süden geplant hat, darf sich nun freuen: Die italienische Regierung will den Corona-Notstand nach über zwei Jahren zum 31. März beenden. Das gab die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung bekannt, wie unter anderem die italienische Zeitung La Stampa berichtet. Dabei sei aber auch anzumerken, dass in Italien, wie in vielen anderen Ländern, die Fallzahlen aktuell wieder steigen – die 7-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei einem Wert von rund 714 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.

Welche Corona-Regeln gelten in Italien nach dem 31. März?

Mit Ende des Corona-Notstands in Italien soll in Hotels, im öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften die Pflicht zum 2G- oder 3G-Nachweis entfallen. Auch die Zugangsbeschränkungen für öffentliche Veranstaltungen, darunter Kinos, Theater, Ausstellungen oder Museen, sollen dann aufgehoben werden. In öffentlichen Innenräumen, zum Beispiel Restaurants, Sporthallen oder Diskotheken soll aber vorerst noch die 2G-Pflicht gelten. Nur im Außenbereich sollen keine Nachweise mehr verlangt werden. Wer innerhalb Italiens mit dem Flugzeug oder Langstreckenzug reist, braucht weiterhin einen 3G-Nachweis. Die letzten Einschränkungen sollen aber dann zum 1. Mai fallen: Das als „Green Pass“ bekannte Zertifikat wird dann komplett abgeschafft.

Auch bei den Quarantänevorschriften wird massiv gelockert: Ab dem 1. April müssen nur noch Infizierte zu Hause bleiben. Kontaktpersonen dürfen unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus das Haus verlassen. Schulkinder müssen auch nur dann daheim bleiben, wenn sie tatsächlich infiziert sind.

Die stufenweisen Corona-Lockerungen in Italien in der Übersicht:

Erleichterungen ab dem 1. April:

Ende des Corona-Notstands in Italien

keine 2G- oder 3G-Regeln mehr für Hotels, Geschäfte und im öffentlichen Nahverkehr

keine Zugangsbeschränkungen mehr für öffentliche Veranstaltungen (Kinos, Theater, Ausstellungen, Museen, Sportveranstaltungen)

keine Quarantänepflicht mehr für Kontaktpersonen von Corona-Infizierten

Erleichterungen ab dem 1. Mai:

„Green Pass“ entfällt komplett – keine Zutrittsbeschränkungen mehr für Restaurants, Sporthallen oder Diskotheken

Was gilt für die Einreise nach Italien?

An den Einreise-Regeln für Italien* ändert sich vorerst nichts: Reisende brauchen weiterhin ein Impf-, Genesenen- oder negativen Testnachweis. Die Quarantänepflicht besteht nur noch für Personen, die keinen der drei Nachweise vorlegen können. Zudem müssen alle Reisenden ein Einreiseformular ausfüllen. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.