Urlaub in Italien: Corona-Lage am Mittelmeer – ist der Sommerurlaub in Gefahr?

Erst Impfung, dann Urlaub in Italien. (Symbolfoto)

Sommerurlaub trotz Corona

Das „Dolce Vita“ lockt viele Urlauber nach Italien. In Zeiten der Pandemie gibt es viele Regeln für die Ein- und Ausreise sowie den Aufenthalt im Urlaubsziel zu beachten.

Viele Menschen wünschen sich angesichts der ewig erscheinenden Corona-Krise einen Tapetenwechsel. Der Sommer in Italien lädt viele Urlauber trotz Corona zum Sonnenbaden an den Stränden entlang des „Stiefels“ ein. Da kann der Sommerurlaub endlich kommen, oder?

HEIDELBERG24* hat alles, was Italien-Urlauber jetzt dringend wissen müssen, zusammengefasst.

Das türkisblaue Wasser lockt viele UrlauberInnen nach Italien. Zwar gilt die Corona-Situation in Italien derzeit als entschärft, aber die Delta-Variante ist auch hier auf dem Vormarsch. Diese Regeln gilt es bei der Ein- und Ausreise sowie den Aufenthalt im Urlaubsziel zu beachten.