Skigebiete in Europa, an denen Sie mit Kindern einen familienfreundlichen Urlaub verbringen können

Von: Laura Knops

Pisten, die auch den Kleinen Spaß machen: In Europa gibt es eine vielfältige Auswahl an Skigebieten, die besonders familienfreundlich sind.

Wer als Familie in Skiurlaub fahren möchte, sollte sich bereits bei der Ferienplanung genau anschauen, wo es hingehen soll. Denn nicht alle Skigebiete sind auch für Kinder geeignet. Egal ob es sich um die Vielfalt der Pisten, Freizeitangebote neben dem Schneevergnügen oder Familienhotels mit Kinderbetreuung handelt – die Ansprüche von Eltern und Kindern sind vielfältig.

Skiurlaub mit Kindern in Europa: Die besten Skigebiete in Österreich

Kaum steht der Winter vor der Tür, zieht es viele Menschen in die Berge. Besonders für Kinder ist der gemeinsame Skiurlaub eine aufregende Abwechslung. Wer im Skiurlaub mit Kindern unterwegs ist, sollte allerdings einige Dinge beachten. Gerade die Wahl des Skigebiets ist wichtig, damit der Winterurlaub perfekt wird. Hotels direkt an der Piste, Kinderbetreuung und Skikurse lassen sich nicht nur in deutschen und österreichischen Skigebieten finden, auch in Frankreich und der Schweiz sind Familien mehr als Willkommen.

Das Ski-Portal Skiinfo konnte anhand der Bewertung ihrer Leser, verschiedener Auszeichnungen und Besuchen vor Ort die beliebtesten Skigebiete in Österreich ausmachen. Dazu haben die Experten nach eigenen Angaben zudem die internen Suchanfragen ihrer Nutzer analysiert. Zu den besten Familienskigebieten in Österreich zählen folgende Orte:

Skiwelt Wilder Kaiser Brixental: Zahlreiche Kinderländer, Kinder-Skischulen und ein Erlebnispark warten auf Familien in der Skiwelt Wilder Kaiser Brixental. Damit Mama und Papa auch mal einen freien Tag haben, können die ganz Kleinen von ein bis drei Jahren zudem in die Kleinkinderbetreuung abgegeben werden. Nicht umsonst wurde das Familienskigebiet in Österreich daher schon mehrfach als am besten geeignete Skigebiet für Kinder ausgezeichnet.

Serfaus Fiss Ladis: Die drei Orte Serfaus, Fiss und Ladis bilden gemeinsam ein zusammenhängendes Skigebiet in Tirol. Besonderes Highlight: Rund 125.000 Quadratmeter Fläche stehen dabei nur den Kindern zur Verfügung. Neben den Übungsflächen stehen Familien zudem Kinderrestaurants und Kleinkindbetreuung zur Verfügung.

Stubaier Gletscher: Das Skigebiet in Stubai zählt aufgrund seiner vielen breiten und flachen Pisten zu den beliebtesten Familienskigebieten in Österreich. Der Skipass für Kinder unter 10 Jahren ist darüber hinaus gratis, insofern ein Elternteil dabei ist.

Skiurlaub mit Kindern: Die besten Skigebiete in Deutschland, der Schweiz, Italien und Frankreich

Ebenfalls überzeugen konnten österreichische Skigebiete wie Flachau und das Gebiet Ski Juwel Albachtal. Doch auch in Deutschland, Italien, Frankreich und der Schweiz stehen Familien kinderfreundliche Angebote zur Auswahl. Laut dem Buchungsportal Skiresort finden Eltern und Nachwuchs im schweizerischen Arosa in der Lenzerheide Spaß und Erholung. Alpines Skivergnügen gibt es zudem in den Skigebieten Nebelhorn, Söllereck und Fellhorn/Kanzelwand in Oberstdorf, im Skigebiet Garmisch-Partenkirchen und rund um den Großen Arber im Bayerischen Wald.

In Italien und der Schweiz bieten viele Gebiete wie Alta Badia oder Les Trois Vallées attraktive Angebote für Familien und Kinder. Neben leichten Pisten für Anfänger und den Betreuungsmöglichkeiten für Kinder sorgen vor allem Freizeitangebote abseits der Piste sowie günstige Preis-Leistungsverhältnisse für einen entspannten Urlaub.