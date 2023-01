Nach aufdringlichem Posieren: Affe schlägt Thailand-Urlauberin in die Flucht

Von: Franziska Kaindl

Eine Touristin posierte am Monkey Beach in Thailand mit einem Affen – doch dieser hatte nicht wirklich Lust auf die Fotosession. Ein Video zeigt, wie er sich wehrt.

Die Affen am berühmten Monkey Beach auf der thailändischen Inselgruppe Ko Phi Phi sind eine wahre Touristenattraktion. Auf Tripadvisor meinen manche Reisende gar, dass der Strand sogar nur wegen der Primaten sehenswert wäre. Gemütliches Entspannen auf einem Handtuch sei wegen der Besuchermassen gar nicht möglich. „Der Tourismus stößt definitiv an seine Grenzen, eine echte Massenveranstaltung am Monkey Beach“, meint hier zum Beispiel ein Nutzer. Allein um die Äffchen zu sehen, ist vielen der Ausflug aber wert – und auf TikTok und Instagram sammeln sich die Schnappschüsse der Urlauber, die mit den Tieren posieren wollen.

Thailand-Urlauberin geht Affen auf die Nerven – der reagiert mit Retourkutsche

Eine Frau hat es zuletzt aber zu gut damit gemeint: Nachdem sie das Tier mehrmals verfolgt, um weiter Fotos mit ihm machen zu können, klatscht sie auch noch laut in die Hände, um die Aufmerksamkeit des Affen zu bekommen. Da scheint es dem Primaten endgültig zu reichen: Er dreht sich um und rennt auf die Frau zu – welche vor Schreck umfällt. Anschließend spaziert er in die entgegengesetzte Richtung davon. Ein Video davon kursiert nun im Netz (siehe oben im Artikel).

Der Monkey Beach in Thailand ist bekannt für seine Bewohner: die Makaken. © agefotostock/Imago

Monkey Beach in Thailand: Affen können auch aggressiv werden

Die Affen am Monkey Beach sind die Anwesenheit von Menschen mittlerweile gewöhnt. Außerdem sorgen Parkwächter am Strand dafür, dass die Tiere respektvoll behandelt werden, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Füttern und Anfassen ist nicht erlaubt. Hin und wieder kommt es aber doch dazu, dass die Makaken aggressiv werden – worauf auch Schilder am Strand hinweisen.

In den sozialen Netzwerken sind immer wieder Videos zu sehen, in denen aufdringliche Urlauber am Affenstrand von den Tieren angegriffen werden. Die Kratzer und Bisse können zu Infektionen führen. Es sollte also sofort ein Arzt aufgesucht werden.