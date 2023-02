Es liegt Urlaub in der Luft: Natur, Kultur, Kulinarik und Meer

Das Laguna Park Hotel in Bibione bietet Charme, erholsame Stunden und italienische Kulinarik. © Europa Tourist Group

Ein Urlaub in Bibione und Lignano verspricht vor allem eines: Vielfalt! Hier haben Gäste freie Wahl, hier liegt Freiheit in der Luft. Wohin trägt euch der Wind?

Bibione und Lignano, das sind Sehnsuchtsorte für den wohlverdienten Strand-, Natur- und Kultururlaub: Die Europa Tourist Group ermöglicht Erholungsuchenden ihre individuelle Auszeit an der Adria – einzigartige Urlaubstage für jeden Geldbeutel und jeden Geschmack zu allen Jahreszeiten warten. Die vielseitigen Urlaubsunterkünfte der Gruppe bieten Familien, Naturaffinen, Abenteuerlustigen und Kulturinteressierten ganzjährig den optimalen Erholungsraum für die schönste Zeit des Jahres. Umgeben vom azurblauen Meer und lauschigen Lagunen, dem Thermalzentrum in Bibione und Lignano, dem Fluss Tagliamento und dem Wasserweg Litoranea Veneta entdecken Italienurlauber eine bunte Mischung an Erlebnissen: goldgelbe Strände, historische Altstädte, Kunst- und Kulturdenkmäler, aussichtsreiche Bikestrecken, unberührte Naturflecken und sattgrüne Pinienwälder.

So vielfältig wie das Leben

Die Feriendörfer, Resorts, Hotels und Aparthotels der Europa Tourist Group zeichnen sich durch Qualität und Exklusivität des Serviceangebots und die vom Wetter verwöhnte Lage in unmittelbarer Nähe zum Meer aus. Egal, ob Resort, Hotel, Apartment, Glamping oder Wasserchalet: Jede Unterkunft ist einzigartig – einzigartig schön. Für bleibende Eindrücke bei Ruhesuchenden sorgen auch die Herzlichkeit des Personals und die gelebte Leidenschaft für italienische Kulinarik. Dieser Mix lässt die Europa Tourist Group zur ersten Anlaufstelle für eine unvergessliche Auszeit im beliebten Küstenabschnitt von Bibione bis Lignano werden.

Eine bunte Mischung aus Natur, Kultur, Kulinarik und ganz viel Meer

Die Gruppe vereint 17.000 Schlafplätze, die online, telefonisch oder vor Ort ganzjährig buchbar sind und greift dabei auf über 50 Jahre Erfahrung in der Tourismus- und Immobilienbranche zurück. Im näheren Umkreis der Unterkünfte warten nicht nur lauschige Pinienwälder und historische Fischerdörfer, auch unzählige Vergnügungs- und Wasserparks begeistern Kinder und Erwachsene. Wer den Strand- und Natururlaub mit einem Städtetrip kombinieren möchte, wird die Regionen Venetien und Friaul-Julisch Venetien lieben. Denn nicht nur in Pisa steht ein schiefer Turm: Ein Ausflug in die malerische Stadt Portogruaro lohnt sich. Das Städtchen versprüht seinen ganz eigenen Charme und besticht mit antiken Wassermühlen aus dem 12. Jahrhundert, einer romantischen Altstadt und dem schiefen Kirchturm von Portogruaro. Ideal also für kleine Wirbelwinde und große Entdecker, die in die Geschichte eintauchen möchten!

Am gegenüberliegenden Ende des Golfs von Triest liegt die Stadt, die ihm den Namen gegeben hat: die Hafenstadt Triest. Wer dort durch die romantischen Gassen und an den Sehenswürdigkeiten vorbeischlendert, erlebt die Geschichte dieser Schnittstelle zwischen Kulturen, Völkern und Sprachen mit allen Sinnen. Natürlich steht auch einem Tagesausflug in die wohl romantischste Stadt der Welt nichts im Weg: Venedig mit all seinen Schätzen ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Täglich kann man sich bei einem Urlaub zwischen Bibione und Lignano aufs Neue entscheiden: Wonach steht mir der Kopf: Landluft oder Meeresbrise? Naturduft oder Kulturgenuss? Oder man lässt sich einfach vom Wind treiben. Das nennen wir: maximale Freiheit.

Faszination Mittelmeer: eine Brise Urlaub an der Adria

Naturschönheiten, historischer Charme und italienische Herzlichkeit – und das an 365 Tagen im Jahr: Für jeden individuellen Urlaubswunsch schnürt die Gruppe das passende Angebot. Egal, ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – dank der Europa Tourist Group erleben Urlauber zu jeder Jahreszeit eine Auszeit genau nach ihrem Geschmack. Nehmen Sie den Wind aus den Segeln und lassen Sie sich treiben. Zwischen Bibione und Lignano ist vollkommene Erholung garantiert!

Kontaktinformation

Europa Group S. p. A.

Corso del Sole 102

30028 Bibione und Lignano (VE) Italien

www.etgroup.info/deu