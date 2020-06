Urlaub an der Nordsee wieder möglich - das müssen Sie dennoch beachten

Trotz der Corona-Krise können die Deutschen dieses Jahr in den Urlaub fahren. An der Nordsee ist die Buchung von Ferienhäusern beispielsweise wieder möglich.

In Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist das Reisen seit einiger Zeit wieder erlaubt.

Die Strände der Nordsee können Touristen ebenfalls besuchen.

Vielen Menschen hat die Coronavirus-Pandemie in puncto Reisen dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wer in der Lage ist, kurzfristig noch etwas Zeit freizuschaufeln, kann aber jetzt wieder Hotels und Ferienwohnungen in Ländern wie den Niederlanden*, Italien* oder auch auf der spanischen Insel Mallorca* buchen. Oder wie wäre es stattdessen mit einem Urlaub daheim? Dann bietet sich die Nordsee an. Auch hier können Touristen seit einiger Zeit wieder Ferienwohnungen buchen. Was Sie dabei beachten müssen, erfahren Sie hier.

Urlaub an der Nordsee: Können Touristen wieder Ferienhäuser und Hotels buchen?

Die beiden Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein erlauben bereits seit Mitte Mai 2020 das Reisen. Konkret bedeutet das, dass auch Touristen in Ferienhäusern und Hotels wieder übernachten dürfen.

Allerdings gibt es einige Einschränkungen: Wenn Sie eine Ferienwohnung in einem der beiden Bundesländer mieten, dürfen nur Personen aus maximal zwei verschiedenen Haushalten dort übernachten. In Schleswig-Holstein darf eine Urlaubergruppe eine Personenzahl von zehn Leuten allerdings nicht überschreiten.

Wie das Portal Nordsee24 erklärt, informieren die einzelnen Unterkünfte Sie zudem über gesonderte Sicherheitsregelungen, die in den jeweiligen Einrichtungen gelten. Dazu könnte eine möglichst kontaktlose Schlüsselübergabe sowie die Verpflichtung, Kontaktdaten zu hinterlegen, zählen.

Es ist außerdem davon auszugehen, dass Wellnessbereiche in Hotels nach wie vor geschlossen sind. Auch in diesem Fall sollten Sie sich bei Ihren jeweiligen Wunsch-Unterkünften informieren.

Welche Corona-Regelungen gelten an den Stränden der Nordsee?

Wie auch in den meisten anderen Bundesländern, gelten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein Abstandsregelungen an öffentlichen Orten. Diese Vorgabe ist auch auf Strandbesuche anzuwenden: Besucher werden dazu angehalten, mindestens einen 1,5 Meter Abstand einzuhalten. Sollte an einem Strand demnach kein Platz mehr sein, müssen Sie sich gegebenenfalls einen anderen Ort suchen.

Diese Dinge sollten Sie vor Ihrem Nordsee-Urlaub ebenfalls beachten

Die Corona-Regelungen können sich in den einzelnen Bundesländern stetig ändern. Erkundigen Sie sich vor Ihrer Reise deshalb immer zum neusten Stand. Sollte ein neues Reiseverbot in Kraft treten, können Sie Ihre Buchungen im Regelfall kostenfrei stornieren.

In den jeweiligen Regionen können zudem gesonderte Regelungen für Tagesgäste gelten. Wer nur für einen Tag an die Nordsee fahren möchte, sollte sich deshalb rechtzeitig informieren.

