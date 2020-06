Urlaub in Österreich: Reisewarnung aufgehoben - Alle Infos für das Coronavirus-Jahr 2020

Ab dem 15. Juni steht einer Reise nach Österreich fast nichts mehr entgegen. Diese Regeln sollten Sie jedoch unbedingt beachten.

Seit dem 15. Juni ist die Reisewarnung für Österreich und viele andere EU-Staaten aufgehoben.

und viele andere EU-Staaten aufgehoben. Aufgrund des Coronavirus gibt es jedoch weiterhin viele Einschränkungen, die für einen Sommer-Ur laub zu beachten sind.

gibt es jedoch weiterhin viele Einschränkungen, die für einen zu beachten sind. Lesen Sie alle wichtigen Informationen zu Ihrem Österreich-Urlaub 2020 .

Seit drei Monaten müssen die Deutschen nun auf viele Urlaubsreisen verzichten. Am 15. Juni ist damit nun teilweise Schluss, denn das Auswärtige Amt hat für die meisten europäischen Länder die Reisewarnung aufgrund der Coronavirus-Pandemie aufgehoben und auch die jeweiligen Länder heißen deutsche Urlauber wieder herzlich willkommen.

Was jetzt wichtig ist, wenn Sie 2020 eine Reise nach Österreich geplant haben, lesen Sie in diesem Artikel.

Urlaub in Österreich trotz Coronavirus: Einreise mit Auto, Bahn und Flugzeug

Wie der ADAC auf seiner Homepage berichtet, sind alle Grenzen von Deutschland nach Österreich wieder geöffnet. Eine regelmäßige Grenzkontrolle entfällt. Somit steht einer Einreise mit dem Auto für den Sommer-Urlaub in den Bergen nichts mehr im Weg. Vorsicht ist jedoch bei einer Einreise aus Italien nach Österreich angesagt. Aus diesem besonders von dem Coronavirus heimgesuchten Land gelten weiterhin strenge Beschränkungen. Reisende nach Österreich müssen deshalb glaubhaft machen können, dass sie in den letzten 14 Tagen nicht in Italien oder anderen Ländern außer Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Tschechien, Slowakei, Ungarn oder Slowenien waren.

Maut in Österreich: Autobahnvignette Generell ist die Autobahn in Österreich mautpflichtig. Vignetten können an Rastplätzen und Kiosken im Grenzbereich und ganz Österreich gekauft werden oder im Onlineshop erworben werden. Folgende Preise gelten für 2020: 10-Tages-Vignette für KfZ bis 3,5 Tonnen 9,40 Euro (für Motorräder 5,40 Euro)

für KfZ bis 3,5 Tonnen 9,40 Euro (für Motorräder 5,40 Euro) 2-Monats-Vignette für KfZ bis 3,5 Tonnen 27,40 Euro (für Motorräder 13,70 Euro)

für KfZ bis 3,5 Tonnen 27,40 Euro (für Motorräder 13,70 Euro) 1-Jahres-Vignette für KfZ bis 3,5 Tonnen 91,10 Euro (für Motorräder 36,20 Euro) Außerdem sind viele abgelegene und teuer zu unterhaltende Bergstraßen oder Autobahnabschnitte mit einer zusätzlichen Maut zu bezahlen. Die Kosten können bis in dem mittleren zweistelligen Bereich fallen. Informieren Sie sich deshalb individuell über Mautstraßen auf Ihrer Reiseroute.

Reisen mit dem Zug nach Österreich sind fast ausnahmslos wieder möglich. Die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) gibt grünes Licht für diese Strecken:

Züge im Tagesverkehr von München nach Salzburg

ICE-Linie Wien-Passau

Zugverkehr zwischen München-Bregenz-Zürich

Strecke Innsbruck-Garmisch-Partenkirchen

Einzige Ausnahme bleibt vorerst der grenzüberschreitende Nahverkehr. Der ist zwischen Bayern und Tirol derzeit nur über Kufstein möglich. Die Flughäfen in Österreich sollen ab dem 15. Juni wieder international angeflogen werden: unter anderem mit Flugverbindungen von und nach Berlin, München, London, Paris und Brüssel.

Österreich: Zahlen und Fakten zur Alpenrepublik

Hauptstadt Wien Einwohner ca. 8.8 Millionen Bundesländer Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, die Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien Gesamt-Fläche ca. 83.878 Quadratkilometer Wetter/Klima Im Winter sind Durchschnittstemperaturen bis -8 Grad, im Sommer bis zu 25 Grad Celsius möglich. Die jahresdurchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt 915 Liter pro Quadratmeter. Das Wetter ist stark von den Bergen beeinflusst. Während auf manchen Gipfeln polares Klima herrscht, können die Täler unterschiedlich sehr sonnenreich, nebel- oder regen-anfällig sein.

Coronavirus: Maskenpflicht und Mindestabstand - diese Regeln müssen Sie während Ihres Österreich-Urlaubs beachten

In Österreich gelten ähnliche Hygiene-Vorschriften wie in Deutschland. Urlauber müssen sich daran genauso halten wie Einheimische, um das Coronavirus so weit wie möglich einzudämmen.

Auf der Webseite des Auswärtigen Amtes lassen sich alle wichtigen Hinweise finden. Ein Meter Mindestabstand zu Personen, die nicht im gleichen Haushalt wohnen sowie die Maskenpflicht mit dem sogenannten Mund-Nasen-Schutz (MNS) sind an folgenden Orten verbindlich:

Öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Bahn, aber auch Seilbahnen)

(Bus, Bahn, aber auch Seilbahnen) beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen (etwa Bahnhofshallen)

in geschlossenen Räumen (etwa Bahnhofshallen) Kundenbereich von Geschäften

Fahrgemeinschaften von nicht im selben Haushalt lebenden Personen (es gilt statt Mindestabstand, maximal zwei Personen pro Sitzreihe)

In der Gastronomie ist zu beachten, dass Gäste maximal bis 01:00 Uhr in Bars und Restaurants sitzen und konsumieren dürfen, danach herrscht Sperrstunde. Ansonsten sind die Regeln sehr locker: Gäste müssen keine Masken mehr tragen und auch eine Regel, dass nur vier Erwachsene mit ihren Kindern an einem Tisch sitzen dürfen, ist entfallen.

Laut ADAC soll es für Angestellte in der Tourismus-Branche bald möglich sein, sich vorsorglich auf das Coronavirus testen zu können. Ein Pilot-Projekt startet in fünf Regionen, etwa in der Region Wilder Kaiser in Tirol.

Österreich, Wien: Alexander Schallenberg (l), Außenminister von Österreich, und Rudolf Anschober, Gesundheitsminister von Österreich, nehmen bei einer Pressekonferenz ihren Mundschutz ab. Österreich wird vom 16. Juni an das Reisen in die meisten Länder Europas wieder erlauben. Dazu gehöre auch das besonders von der Corona-Pandemie betroffene Nachbarland Italien, sagte Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch in Wien.

Hotels, Veranstaltungen, Wandern in Österreich: Fast normaler Urlaub ist möglich

Unter strengen Hygiene-Voraussetzungen ist Sommer- Urlaub machen in Österreich fast wieder vollständig möglich. Hotels und andere Unterkünfte dürfen ihre Gäste wieder empfangen. Innerhalb einer Gästegruppe ist nicht einmal ein Mindestabstand erforderlich.

Auch viele Freizeiteinrichtungen, wie Schwimmbäder, Seen, Museen und Bergbahnen haben meisten wieder ihren Betrieb aufgenommen. Viele Eintritte können bis auf Weiteres nur online erworben werden. Die Kassen bleiben geschlossen.

Ein besonderes Highlight: Sogar die Salzburger Festspiele sollen in diesem Jahr vom ersten bis zum 30. August stattfinden. Zwar ist das Programm deutlich reduziert, doch die Veranstalter wollten das Event in diesem hundertsten Jubiläumsjahr nicht aufgeben.

Für Wanderer gilt, die örtliche Beschilderung zu beachten, ob Wege aufgrund der Coronavirus-Ansteckungsgefahr gesperrt sind oder nur in eine Richtung zu passieren sind. Auf dem Berg gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Sollte auf schmalen Wanderwegen der Mindestabstand nicht eingehalten werden, ist auch hier das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. In Schutzhütten gilt der Mindestabstand zwischen den Übernachtungskojen.

+ Ein Murmeltier ist am 26.07.2015 im Nationalpark Hohe Tauern, Österreich, zu sehen. In den Alpen kann man manchmal Murmeltiere beobachten. © picture alliance / dpa

Corona-Urlaub 2020: Weitere beliebte Ziele in Europa

