Wo ist Osterurlaub 2021 in Deutschland und Europa möglich?

Trotz Corona-Pandemie würden viele Deutsche an Ostern 2021 gerne Urlaub machen. Aber wo ist das hierzulande oder in Europa überhaupt möglich?

Die Osterferien* nahen und damit normalerweise für viele Deutsche auch der erste Urlaub des Jahres. Während der Corona-Pandemie sieht die Situation aber ganz anders aus: Hotels und Restaurants haben geschlossen, beliebte Reisedestinationen dürfen nur mit negativem Corona-Test besucht werden und Reisewarnung sorgen für Unsicherheit bei Buchungen. Ob und wo ein Osterurlaub 2021 trotzdem möglich sein könnte, erfahren Sie hier.

Osterurlaub 2021: Welche Regeln gelten für Reisen in Deutschland?

Schon im letzten Jahr haben viele Deutsche ihren Urlaub innerhalb der Landesgrenzen verbracht. Gerade im Sommer hat es Reise-Freudige an die Nord- oder Ostsee sowie in Richtung Berge gezogen. Statt längerer Urlaubsreisen waren Tagesausflüge angesagt. Aufgrund der bestehenden Reise-Beschränkungen wird dies auch 2021 noch im Trend sein. Allerdings gelten an den kommenden Osterferien aller Wahrscheinlichkeit nach strengere Corona-Maßnahmen als im letzten Jahr. Generell appelliert die Bundesregierung an die Bevölkerung auf Reisen im In- und Ausland zu verzichten. Zudem besteht noch mindestens bis zum 28. März der Corona-Lockdown – und damit auch ein Beherbergungsverbot. Ob Urlaub mit Übernachtung an Ostern stattfinden kann, steht also noch auf der Kippe. Wie an den Feiertagen verfahren wird, entscheiden Bund und Länder bei ihrem nächsten Gipfel am 22. März. Die steigende Inzidenz macht aber nur wenig Hoffnung auf mehr Freiheiten im April.

Wenn ein richtiger Urlaub in Deutschland an Ostern nicht möglich sein wird, bleibt nur noch ein Tagesausflug. Aber auch hier sind Regeln zu beachten: Die Regierung rät immer noch von unnötigen Reisen – und dazu zählen auch Tagesausflüge – ab. Je nachdem, was die Situation an Ostern erlaubt, könnten aber kurze Ausflüge möglich sein. Der ADAC schlägt dazu eine Tour auf einer der zahlreichen deutschen Ferienstraßen vor, wenn diese sich in der Nähe befinden. So bietet sich zum Beispiel die 3.000 Kilometer lange Deutsche Alleenstraße an, die von der Insel Rügen bis hin zum Bodensee führt. Ein weiterer Klassiker ist die Romantische Straße von Würzburg bis Füssen, auf der Sie durch fränkisches Weinland, Taubertal und Ries-Krater allerhand wunderschöne Landschaften zu sehen bekommen.

Laut einer Auswertung des Online-Buchungsportals für Ferienhäuser HomeToGo zieht es die Deutschen an Ostern aber eher in bekannte Gefilde: Vor allem Nordsee, Ostsee, Bayern und Sylt stehen hoch im Kurs. Aber Vorsicht: Für den Urlaub auf Sylt* plant der Bürgermeister Nikolas Häckel laut den Lübecker Nachrichten, dass Reisende demnächst einen negativen PCR- oder Schnelltest vorlegen müssen. Zudem will er, dass die Bundespolizei die Einreise kontrolliert.

An Ostern 2021 ins Ausland reisen: Was ist möglich?

Wie bereits erwähnt, warnt die Regierung auch vor Reisen ins Ausland. Allerdings gestaltet sich die Urlaubsplanung hier sogar einfacher als im Inland, da manche Reisedestinationen damit beginnen, ihre Corona-Maßnahmen für Touristen zu lockern. Die Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca hat nun sogar für einen wahren Buchungsansturm bei den Airlines* geführt. Die Einreise auf die Balearen ist nun mit einem negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, erlaubt. Zudem müssen Reiserückkehrer in Deutschland nicht in Quarantäne oder sich auf das Coronavirus testen lassen. Für den Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareiß, ist diese Entwicklung aber traurig: „Für mich wäre es schwer vorstellbar, dass auf Mallorca Urlaub möglich ist, aber im Schwarzwald Hotels noch geschlossen bleiben. Das wäre eine ganz bittere Botschaft.“ Darum fordert er nun, dass auch in Deutschland Hotels an Ostern öffnen dürfen.

Aktuell sieht es aber noch so aus, dass die Regierung die Mallorca-Flucht der Deutschen mit Schrecken beobachtet: „Der Appell ist, auf jede nicht unbedingt notwendige Reise zu verzichten“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Auch der Tourismusforscher Jürgen Schmude von der Universität München fürchtet ein „zweites Ischgl“.

Ein Appell an die Bürger, nicht zu reisen, ist aber kein striktes Verbot. Darum sind Urlaubsreisen ins Ausland auch an Ostern nicht verboten. Reisende müssen sich aber darauf einstellen, sich bei der Rückkehr in eine zehntägige Quarantäne begeben zu müssen. Diese gilt aktuell für jeden, der aus einem Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet oder aus einem Virusvarianten-Gebiet einreist. Je nach Bundesland können sich hier die Regelungen aber ein wenig unterscheiden. Zudem müssen Einreisende aus einem Hochinzidenz- oder Virusvarianten-Gebiet schon vor der Beförderung einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss den Corona-Test spätestens 48 Stunden nach der Einreise durchführen.

So sieht die Corona-Lage in beliebten Urlaubsdestinationen in Europa aktuell aus

Mallorca : Die Balearen zählen zu den wenigen Regionen und Ländern, für die aktuell keine Reisewarnung vonseiten der Bundesregierung besteht. Das erleichtert die Rückreise nach Deutschland enorm. Nur für die Einreise braucht es einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Auf Mallorca sind zudem seit Anfang März wieder die Außenbereiche der Restaurants geöffnet. Trotzdem gelten noch strenge Corona-Maßnahmen – zum Beispiel eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr.

: Die Balearen zählen zu den wenigen Regionen und Ländern, für die aktuell keine Reisewarnung vonseiten der Bundesregierung besteht. Das erleichtert die Rückreise nach Deutschland enorm. Nur für die Einreise braucht es einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Auf Mallorca sind zudem seit Anfang März wieder die Außenbereiche der Restaurants geöffnet. Trotzdem gelten noch strenge Corona-Maßnahmen – zum Beispiel eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr. Italien : Eine Reise nach Italien ist zwar grundsätzlich möglich, aber ebenfalls mit vielen Regeln behaftet. So darf aktuell nur einreisen, wer einen negativen PCR- oder Schnelltest vorlegen kann. Zudem darf in Italien bis zum 27. März nicht zwischen den verschiedenen Regionen gereist werden. Bei der Rückkehr müssen Reisende in Deutschland in die Quarantäne, weil Italien als Corona-Risikogebiet gilt.

: Eine Reise nach Italien ist zwar grundsätzlich möglich, aber ebenfalls mit vielen Regeln behaftet. So darf aktuell nur einreisen, wer einen negativen PCR- oder Schnelltest vorlegen kann. Zudem darf in Italien bis zum 27. März nicht zwischen den verschiedenen Regionen gereist werden. Bei der Rückkehr müssen Reisende in Deutschland in die Quarantäne, weil Italien als Corona-Risikogebiet gilt. Österreich : Ein Urlaub in Österreich ist aktuell eher unmöglich. Nicht nur, dass Reiserückkehrer in die Quarantäne müssen, auch bei der Einreise nach Österreich müssen Urlauber sich erst einmal für 10 Tage in Quarantäne begeben, die frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen PCR- oder Antigentest verkürzt werden kann. Zudem müssen sich alle Reisenden vorher elektronisch registrieren und schon bei der Einreise einen negativen PCR- oder Antigentest vorlegen.

: Ein Urlaub in Österreich ist aktuell eher unmöglich. Nicht nur, dass Reiserückkehrer in die Quarantäne müssen, auch bei der Einreise nach Österreich müssen Urlauber sich erst einmal für 10 Tage in Quarantäne begeben, die frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen PCR- oder Antigentest verkürzt werden kann. Zudem müssen sich alle Reisenden vorher elektronisch registrieren und schon bei der Einreise einen negativen PCR- oder Antigentest vorlegen. Kanaren : Die Corona-Lage auf den Kanaren beruhigt sich allmählich. Trotzdem befinden sie sich noch auf der Liste der Risikogebiete, was eine Quarantäne bei der Reiserückkehr zur Pflicht macht. Zudem müssen Urlauber auch beim Einchecken im Hotel einen negativen PCR-Test vorlegen können.

: Die Corona-Lage auf den Kanaren beruhigt sich allmählich. Trotzdem befinden sie sich noch auf der Liste der Risikogebiete, was eine Quarantäne bei der Reiserückkehr zur Pflicht macht. Zudem müssen Urlauber auch beim Einchecken im Hotel einen negativen PCR-Test vorlegen können. Kroatien: Die Einreise ist grundsätzlich gestattet. Reisende müssen sich aber mit ihren Kontaktdaten registrieren. Zudem muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Aus Sicht der Bundesregierung zählen die Gespanschaften Istrien, Požega-Slawonien, Bjelovar-Bilogora und Krapina-Zagorje aktuell nicht zu den Corona-Risikogebieten, sodass bei der Rückkehr aus diesen Regionen keine Quarantäne fällig ist. Ein Transit durch Österreich ist aber nur ohne Zwischenstopp erlaubt.

(fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

