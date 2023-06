Urlaub günstig: Mit dem 49-Euro-Ticket bald nach Paris reisen?

Von: Simona de Clerk

Das 49-Euro-Ticket gilt als Erfolg: Seit 1. Mai 2023 kann man damit mit der Bahn durch ganz Deutschland fahren. Jetzt könnte es auch für Frankreich gelten.

Das neue 49-Euro-Ticket soll nach den Vorstellungen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing auch in Frankreich anerkannt werden. Es gilt aktuell bundesweit zur Fahrt in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs Deutschlands. Auf mehreren Strecken gilt die Fahrkarte bereits bei Fahrten ins Ausland, etwa nach Salzburg, ins schweizerische Schaffhausen oder zwischen Emmerich und Arnheim am Niederrhein. Nach Frankreich gilt dies für die elsässischen Orte Weißenburg und Lauterburg nahe der deutschen Grenze.

30.000 Tickets für den Frankreich-Urlaub zu vergeben

Seit dem heutigen Montag (12.6.2023) um 10 Uhr werden in Frankreich und Deutschland lebenden Jugendlichen jeweils 30.000 Bahntickets für einen Besuch in Deutschland zur Verfügung gestellt. Die Registrierung erfolgt unter www.deutsch-franzoesischer-freundschaftspass.de.

Ein Städtetrip nach Paris mit dem 49-Euro-Ticket könnte bald möglich sein. © IMAGO/imageBROKER/Marc Rasmus

Dies geschieht im Rahmen des 60. Jahrestages des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags, des Élysée-Vertrags. Die Initiative sei von den Verkehrsministern Clément Beaune und Volker Wissing ins Leben gerufen worden, so das Portal Ouest France.

Die Tickets sind im Zeitraum von Anfang Juli bis Ende Dezember verfügbar. Nach dem Vorbild der europäischen Interrail-Tickets sind diese deutsch-französischen Tickets für einen Zeitraum von einem Monat gültig. In dieser Zeit können junge Menschen eine maximale Reisedauer von sieben Tagen auswählen.

49-Euro-Ticket: Bald auch für Frankreich?

Frankreich plane ein nationales Ticket, das dem Deutschlandticket ähnele, so Wissing gegenüber Ouest France: „Ich hätte eine große Sympathie dafür, dass wir unsere nationalen Tickets gegenseitig anerkennen.“ Deutschland und Frankreich könnten mit der Initiative den Anfang machen und andere europäische Länder mitziehen. „Allerdings wäre das ein komplexes Unterfangen, das Zeit in Anspruch nehmen wird.“