Diese Urlaubsziele wollen Deutsche an Pfingsten bereisen – mit Flügen zum halben Preis

Trotz Corona-Pandemie steigen die Suchanfragen für Urlaube an Pfingsten. Wir zeigen Ihnen, welche Reiseziele beliebt sind und was die Flüge aktuell kosten.

Die Sehnsucht nach Urlaub ist bei den Deutschen immer noch vorhanden: Schon im März konnte die Flugsuchmaschine „Skyscanner“ einen Anstieg an Suchanfragen für Flüge aus Deutschland feststellen. Aber welche Urlaubsorte haben Reisende an Pfingsten besonders im Blick?* Und was kosten die Flüge in Zeiten der Corona-Pandemie?

Urlaub an Pfingsten 2021: Das sind die beliebtesten Reiseziele für Reisen mit dem Flugzeug

Bei Flugreisen zählen auch in diesem Jahr wieder Klassiker zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen: Die Türkei, Griechenland und Spanien liegen demnach bei den Suchanfragen ganz weit vorn. Den ersten Platz hat sich die Türkei gesichert – und das, obwohl das Land seit Anfang April zu den Corona-Hochinzidenzgebieten zählt. Ende März verzeichnete Skyscanner einen Anstieg bei den Suchanfragen für Pfingsten um rund 330 Prozent im Vergleich zum Anfang des Monats. Zu den Top 5 der meistgesuchten Länder an Pfingsten zählen die Türkei, Griechenland, Spanien, Italien und die USA.

Doch viele Deutsche scheinen auch schon den Sommer-Urlaub im Blick zu haben: Neben innereuropäischen Reisezielen steigt das Interesse für Ziele außerhalb von Europa – am meisten gesucht wird dabei die USA. Aber auch Thailand sowie Griechenland, Spanien und die Türkei kommen für viele Deutsche für den Sommer-Urlaub infrage. Wenn es aber tatsächlich um Buchungen geht, hat Europa weiterhin die Nase vorn.

Pfingsten 2021: Flüge zum Schnäppchenpreis?

Wer jetzt Flugtickets bucht, kann für diese für die Top-Reiseziele zu einem Schnäppchenpreis erhalten, erklärt Skyscanner. Rund um die Pfingstfeiertage liegen die Durchschnittspreise für einen Hin- und Rückflug zu den derzeit beliebtesten europäischen Reisezielen – also Spanien, Türkei, Griechenland und Italien – bis zu 52 Prozent unter den Vorjahrespreisen. Im Juli sind die Durchschnittspreise für einen Flug in diese Länder ebenfalls um 34 Prozent günstiger als im letzten Jahr.

Die beliebtesten Zielflughäfen mit dem aktuellen Durschnittspreis für Pfingsten ab Deutschland

Platz Zielflughafen Durchschnittspreis (Hin- und Rückflug) 1. Palma de Mallorca (Spanien) 120 EUR 2. Istanbul (Türkei) 123 EUR 3. Antalya (Türkei) 133 EUR 4. Kreta (Griechenland) 160 EUR 5. Izmir (Türkei) 123 EUR

Die beliebtesten Zielflughäfen mit dem aktuellen Durschnittspreis für den Sommer ab Deutschland

Platz Zielflughafen Durchschnittspreis (Hin- und Rückflug) 1. Palma de Mallorca (Spanien) 112 EUR 2. Istanbul (Türkei) 222 EUR 3. Antalya (Türkei) 202 EUR 4. Izmir (Türkei) 202 EUR 5. Kreta (Griechenland) 203 EUR

