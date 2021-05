Urlaub an Pfingsten: Das sind die Top-Reiseziele der Deutschen

Reise-Lust entfacht

An Pfingsten 2021 fahren viele Deutsche zum ersten Mal dieses Jahr in den Urlaub. Grund sind die gelockerten Corona-Regeln. Aber wohin führt die Reise?

Einfach nur raus: Sonne tanken, neue Orte erkunden, am Meer entspannen. Die Menschen sehnen sich nach Abwechslung zum Corona-Alltag. Pünktlich zum Start der Pfingstferien rückt der Traum vom langersehnten Urlaub in greifbare Nähe. Mit weiteren Ankündigungen zu Öffnungen und Lockerungen der Corona-Beschränkungen starten viele Reisehungrige in die vertagte Urlaubsplanung. Höchste Zeit – denn bereits zu Pfingsten sind erste Reisen in einzelne Destinationen ohne Quarantäne möglich.

Reiseportale, Veranstalter und Anbieter von Unterkünften verzeichnen aktuell eine stark gestiegene Nachfrage. Experten verraten, welche interessanten Reisetrends und Entwicklungen sie aktuell sehen und welches die Lieblingsziele für den anstehenden Pfingst-Urlaub sind. Es zeigt sich: Die Deutschen wollen nicht nur in der Heimat Urlaub machen, sondern trauen sich langsam auch wieder, eine Reise ins Ausland zu planen.

Pfingst-Urlaub im Ferienhaus: Deutschland bleibt beliebtestes Ziel

Die weltweit größte Suchmaschine für Ferienunterkünfte, hometogo.de, verzeichnet durch die Lockerungen der Reisebestimmungen in Deutschland deutlich mehr Suchaktivitäten auf ihrer Seite. Seit Ende April ist die Anzahl der Suchen noch einmal deutlich gestiegen: Die Reiselust der Deutschen wird immer konkreter. Beim Urlaub im Ferienhaus oder in der Ferienwohnung bleibt Deutschland, wie bereits im Vorjahr, sowohl für Pfingsten als auch für den Sommer das beliebteste Reiseland. Für Pfingsten werden derzeit Unterkünfte in Deutschland im Allgemeinen und im Speziellen an der Ostsee und Nordsee, auf Mallorca und in Bayern am häufigsten gesucht. „Wir sehen, dass sich die Nachfrage auch für den Sommer zwar hauptsächlich noch auf Deutschland konzentriert, die Suche nach internationalen Zielen aber wieder zugenommen hat und die Zuversicht wächst, dass im Sommer auch international gereist werden kann“, so Jonas Upmann, Reiseexperte von HomeToGo. So schnellen die Suchanfragen nach Ferienunterkünften in Italien, Frankreich, Spanien und in den Niederlanden für den Sommer aktuell zum Teil um über 20 Prozent in die Höhe.

Urlaub an Pfingsten: Pauschalurlauber wollen ans Mittelmeer und in die Karibik

Beim Spezialisten für Pauschalreisen, HolidayCheck, nehmen die Buchungen nach großer Zurückhaltung in den ersten Monaten des Jahres seit Mitte April deutlich an Fahrt auf. Für Pfingsten sind das vor allem Mallorca und die griechischen Inseln. Auch für den Sommer suchen und buchen die Urlauber bereits fleißig, vorrangig Angebote mit flexiblen Stornierungsmöglichkeiten. Hier stehen die Ziele Mallorca, Italien, die Dominikanische Republik, Griechenland und die Türkei hoch im Kurs.

Längere Reisedauer und günstigere Preise: Finca auf Mallorca



Mallorca verdient sich den Kosenamen „der Deutschen liebste Insel“ gerade wieder auf ein Neues. Dank eines anhaltend niedrigen Inzidenzwertes fiel die Reisewarnung bereits vor den Osterferien. Fincallorca.de, Marktführer unter den Finca-Vermittlern auf der Baleareninsel, bestätigt die Beliebtheit des Reiseziels auch für die Pfingstferien. „In den letzten Wochen erleben wir einen kleinen Buchungs-Boom“ erklärt Benjamin Schleining, Project Manager bei fincallorca. Gerade Last-Minute-Buchungen erleben einen Aufschwung. Dabei geht der Trend zu einer längeren Reisedauer als in den Vorjahren.

Neben dem Pool suchen Urlauber vor allem nach Fincas mit Grill. „Selbstversorgung steht während der Pandemie weit oben auf der Wunschliste“ stellt Benjamin Schleining fest. „Gerade Familien setzen in der Finca ihr Leben vergleichbar wie zu Hause fort – aber mit Meer, Pool und mediterranem Klima.“ Das Preisniveau kommt dabei der Urlaubskasse entgegen. Eine Finca auf Mallorca gibt es zu Pfingsten 2021 im Schnitt 120 Euro günstiger als Pfingsten 2019. Die traditionellen Fincas finden zudem Fans im Bereich Workation. Dank der Homeoffice-Pflicht arbeiten zunehmend mehr Deutsche von der Insel aus. Die Möglichkeit einer Langzeitmiete und eine hohe Internetgeschwindigkeit gewinnen zunehmend an Bedeutung bei den Suchanfragen bei fincallorca.de.

Pfingsten 2021: Run auf Flugtickets über Pfingsten – hohe Nachfrage nach Strand-Urlaub

Mit weiteren Öffnungen und der Aussicht auf Lockerungen beim Reisen steigen bereits seit Anfang April die Suchanfragen für Flüge auf Skyscanner.de kontinuierlich. Am vergangenen Freitag, den 7. Mai, verzeichnete der internationale Marktplatz für Reisen einen Anstieg der Suchanfragen nach Flugtickets um 358 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Viele Deutsche träumen für Ihren langersehnten Urlaub von europäischen Warmwasserzielen: Platz eins der meistgesuchten Reiseländer für Pfingsten belegt laut Skyscanner dabei Spanien. Gefolgt von der Türkei, Griechenland, Portugal und Italien.

Spitzenreiter bei den Zielflughäfen und damit Städten ist des Deutschen liebste Insel – Mallorca. So verdoppelten sich die Anfragen von Frankfurt nach Palma de Mallorca von Ende April zur ersten Woche im Mai für Flüge auf die Urlaubsinsel in diesem Jahr. Viele planen ihren Abflug für den Pfingstmontag, den 24.5. – also sehr kurzfristig. Dabei geht es für einige auf einen Kurzurlaub in die Sonne: 68 Prozent planen einen Urlaub für eine Woche oder sogar kürzer.

Pfingstferien: Mallorca und Kreta top − Türkei und Dubai bei Familien erste Wahl



Hoch lebe der Sommer! Nach Lockdown und Bundes-Notbremse verzeichnen die Experten von weg.de einen starken Anstieg an Reisen während der Pfingstferien. Dabei sind Mallorca mit 19 Prozent und Kreta mit 16 Prozent Buchungsanteil für den Ferienzeitraum erste Wahl. Besonders auffällig: Familien buchen vermehrt die Türkei und Dubai, bei den Fernreisen steht die Dominikanische Republik hoch im Kurs. Ebenfalls beliebt für die anstehenden Ferien ist Ägypten. Viele Reisende haben sich außerdem kurzfristig entschieden: So entfielen 40 Prozent der weg.de Buchungen auf das Last-Minute-Angebot mit Abreise in den nächsten vier Wochen. Auch für die anstehenden Sommerferien verzeichnen die Reiseexperten bereits einen positiven Buchungstrend.

Buchungsboom nach Öffnung der Reiseziele

Die Reise- und Buchungsplattform urlaubspiraten.de sieht einen deutlichen Anstieg an Buchungen, seit die ersten Lockerungen und Öffnungen für Urlaubsreisen bekannt wurden. So verzeichnete das Reiseunternehmen vergangenes Wochenende die meisten Buchungen in diesem Jahr. Spannend dabei ist, dass gerade Deutschland und die Alpen nicht so stark nachgefragt werden wie beispielsweise im letzten Jahr. Die Reiseexperten wissen: Dies liegt an den Quarantäne-Regeln und am großen Wunsch der Urlauber, an den Strand zu kommen. In diesem Jahr scheinen die Deutschen zudem nicht mit Urlaub „nur“ an Ostsee und Nordsee zufrieden zu sein.

Das Portal stellt zudem fest: Sobald mehr Klarheit für die Öffnung besteht, wie zuletzt in Italien, Griechenland und Österreich, steigen die Buchungen deutlich an. Stark gefragt sind aktuell die griechischen Inseln wie Kreta, Kos und Rhodos. Auch Mallorca zieht langsam deutlich an, wie eigentlich der gesamte Mittelmeerraum. Aber nicht nur innereuropäische Reiseziele sind aktuell gefragt – Spitzenreiter im Mai ist die Dominikanische Republik. Auch Reisen auf die Malediven sind stark gefragt, dies liegt auch am Preisgefüge. Hier können entschlossene Reisende jetzt so günstig Urlaub machen wie quasi nie zuvor. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

