Schlechtes Wetter im Urlaub? Erste Regenversicherung soll Abhilfe schaffen

Von: Franziska Kaindl

Monatelang herrscht Vorfreude auf den Urlaub und dann das: von Früh bis Spät regnet es. Eine Versicherung zahlt nun, wenn die Reise von schlechtem Wetter heimgesucht wird.

Derzeit befinden sich alle Bundesländer in den Sommerferien – und ausgerechnet jetzt reiht sich ein Regentag an den anderen, die Temperaturen sinken ab und immer wieder kommt es zu Gewittern. Wer da einen Urlaub innerhalb Deutschlands, zum Beispiel an Nord- oder Ostsee, geplant hat, hat nicht besonders viel von seiner Auszeit. Um einem solchen Ärgernis zumindest ein bisschen beizukommen, hat sich ein Hamburger Start-up eine Regenversicherung für Privatpersonen überlegt.

Urlaub vermiest: Wie funktioniert die Regenversicherung?

Für das Wetter im Urlaub kann in der Regel niemand etwas, aber dennoch haben Reisende die Chance, etwas Geld zu erhalten, wenn die Auszeit aufgrund von Regen nicht ihren Vorstellungen entsprochen hat. Dafür sorgt die Regenversicherung des Unternehmens „Wetterheld“, welches von den Brüdern Nikolaus und Peter Haufler gegründet wurde. Eigentlich versicherte dieses verschiedene Berufssparten wie Konzertveranstalter, Schausteller oder Landwirte gegen zu viel oder zu wenig Regen. Auf Nachfrage vieler Kunden nahmen die Brüder aber auch eine Regenversicherung für den Urlaub ins Angebot mit auf.

Gerade an Nord- und Ostsee ist Regen keine Seltenheit. © Martina Ruehl/Imag

Um von der Versicherung entschädigt zu werden, müssen allerdings ein paar Voraussetzungen erfüllt sein:

Ein Tag gilt als Regentag, wenn zwischen 10 und 18 Uhr mehr als 2,9 mm Niederschlag fällt. Bei leichtem Regen sind das normalerweise über 90 Minuten.

Die Regenversicherung muss spätestens 15 Tage vor dem Reiseantritt abgeschlossen worden sein.

Kunden müssen belegen können, dass sie eine Urlaubsreise versichern.

Es werden aktuell nur Ziele in der EU versichert.

Der Kunde wählt selbst, wie hoch die Entschädigung pro Tag ausfallen soll. Möglich sind zwischen 50 und 300 Euro, die meisten würden sich für 100 Euro entscheiden, wie das Nachrichtenportal Bild in einem Beitrag über das Start-up berichtet. Die Versicherungsprämie macht daher 3 bis 10 Euro täglich aus.

Woran bemessen sich die Versicherungsbeiträge bei Regen im Urlaub?

Für die Berechnung zieht das Unternehmen die Daten der Wetterstationen von Meteostat zurate, wie der Geschäftsführer Nikolaus Haufler laut Bild erklärt. Bevor ein Vertrag abgeschlossen wird, checkt das Start-up die GPS-Koordinaten für den Urlaubsort. Dieser gilt dann als Risikoort und dient als Basis für alle relevanten Messwerte, aus dem der mögliche Schadensersatz berechnet wird. Auch regenreiche Ziele können versichert werden, allerdings nur mit Selbstbehalt, wie das Online-Portal Reisereporter berichtet. Das Geld wird dann nicht schon ab dem ersten, sondern ab dem zweiten Regentag ausbezahlt.

Sollte der Versicherungsfall eintreten, erhalten Betroffene innerhalb einer Woche ihre Entschädigung. Aktuell lohnt sich das Geschäft laut den Unternehmern aber noch nicht so: „Bisher zahlen wir mehr aus, als wir einnehmen. Wir hoffen natürlich, dass sich das irgendwann ändert“, so Peter Haufler laut Bild. Eigentlicher Risikoträger ist allerdings der französische Versicherungskonzern Wakam, welcher mit dem Start-up zusammenarbeitet und dafür sorgt, dass die Schadensfälle reguliert werden.

Was tun, wenn der Urlaub von Regen geprägt ist?

Selbst, wenn der Urlaub aufgrund von Regen nicht ganz so ablaufen kann, wie gedacht, müssen Sie die freie Zeit nicht im Hotel versauern. Oft bieten sich zahlreiche andere Aktivitäten an, die drinnen stattfinden können. Hier einige Beispiele:

Museumstour : Nutzen Sie regnerische Tage, um die kulturelle Seite Ihrer Reisedestination zu erkunden. Besuchen Sie Museen, Kunstgalerien oder historische Stätten. Tauchen Sie in die Geschichte, Kunst und Kultur der Region ein, um eine neue Sichtweise auf Ihren Urlaubsort zu gewinnen.

: Nutzen Sie regnerische Tage, um die kulturelle Seite Ihrer Reisedestination zu erkunden. Besuchen Sie Museen, Kunstgalerien oder historische Stätten. Tauchen Sie in die Geschichte, Kunst und Kultur der Region ein, um eine neue Sichtweise auf Ihren Urlaubsort zu gewinnen. Kulinarische Entdeckungen : Regentage sind perfekt, um lokale Köstlichkeiten zu probieren. Gehen Sie auf kulinarische Entdeckungstour und besuchen Sie Restaurants, Cafés oder Street-Food-Märkte. Probieren Sie traditionelle Gerichte und lernen Sie die Esskultur der Region kennen.

: Regentage sind perfekt, um lokale Köstlichkeiten zu probieren. Gehen Sie auf kulinarische Entdeckungstour und besuchen Sie Restaurants, Cafés oder Street-Food-Märkte. Probieren Sie traditionelle Gerichte und lernen Sie die Esskultur der Region kennen. Wellness und Entspannung : Verwöhnen Sie sich an einem verregneten Tag mit Wellness-Aktivitäten. Besuchen Sie ein Spa, genießen Sie eine Massage oder entspannen Sie in Thermalbädern. Ein regnerischer Tag kann eine wunderbare Gelegenheit sein, sich zu erholen und neue Energie zu tanken.

: Verwöhnen Sie sich an einem verregneten Tag mit Wellness-Aktivitäten. Besuchen Sie ein Spa, genießen Sie eine Massage oder entspannen Sie in Thermalbädern. Ein regnerischer Tag kann eine wunderbare Gelegenheit sein, sich zu erholen und neue Energie zu tanken. Kochkurs oder Weinverkostung : Nutzen Sie die Zeit drinnen, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Buchen Sie einen Kochkurs und lernen Sie, wie man lokale Spezialitäten zubereitet. Alternativ können Sie an einer Weinverkostung teilnehmen und mehr über regionale Weinsorten und Weinherstellung erfahren.

: Nutzen Sie die Zeit drinnen, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Buchen Sie einen Kochkurs und lernen Sie, wie man lokale Spezialitäten zubereitet. Alternativ können Sie an einer Weinverkostung teilnehmen und mehr über regionale Weinsorten und Weinherstellung erfahren. Kreative Workshops: Entdecken Sie Ihre künstlerische Seite und nehmen Sie an einem kreativen Workshop teil. Malen, Töpfern, Fotografie oder Schmuckherstellung könnten interessante Optionen sein. Die künstlerische Beschäftigung kann nicht nur Spaß machen, sondern auch eine bleibende Erinnerung an Ihren Urlaub schaffen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Franziska Kaindl sorgfältig überprüft.