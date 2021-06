Bundespolizei: Wichtige Tipps zu Handgepäck, Ausweisen und Urlaub mit Kindern

Sicheres Reisen in Corona-Zeiten

Die Bundespolizei gibt wichtige Tipps und Hinweise für den Sommerurlaub in Corona-Zeiten. Alle Infos zu Handgepäck, Reisen mit Kindern und Reisepässen im Überblick.

Düsseldorf – Die Sommerferienferien in NRW* stehen vor der Tür – und nicht nur Reisende bereiten sich auf ihren Urlaub vor: Auch die Flughäfen in NRW* und die Bundespolizei treffen Vorbereitungen für ein erhöhtes Passagieraufkommen. Damit die Urlauber aber sicher am Urlaubsziel ankommen, ist es wichtig, unbedingt die Reiseunterlagen und Ausweise auf ihre Gültigkeit zu kontrollieren, so ein Hinweis der Bundespolizei. Zwar stellt die Polizei in Ausnahmefällen Ersatzdokumente aus, allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass die Notfallpässe bei der Einreise auch akzeptiert werden.

Wer mit Kindern in den Urlaub fliegt, sollte sich zudem vorab unbedingt um eine Einverständniserklärung der Eltern kümmern - das gilt auch für die Großeltern. So kann die Bundespolizei in Verdachtsfällen die Dokumente für das Reisen mit Kindern überprüfen und die Weiterreise ermöglichen. Da durch die Corona-Pandemie die Impf- und Genesenen-Nachweise sowie Einreise-Dokumente am Flughafen kontrolliert werden müssen, warnt die Bundespolizei vor zeitlichen Verzögerungen. 24RHEIN* berichtet, welche Reisedokumente Urlauber unbedingt mit sich führen sollten und welche Dokumente für das Reisen mit Kindern nötig sind. (jaw) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.