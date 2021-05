In diesen Ländern können Deutsche unter Pandemie-Bedingungen Urlaub machen

Corona

Die Deutschen können sich - aller Voraussicht nach - auf den Sommerurlaub freuen. Nach einem monatelangen restriktiven Kurs vollzieht vor allem Italien eine Wende in der Corona-Politik. Angesichts der bevorstehenden Urlaubssaison will das Land wieder attraktiv für Touristen werden.

Rom/Fulda - Es ist nur wenige Wochen her, da war fast ganz Italien eine große „rote Zone“ mit allerhand Kontakt-, Reise-, Öffnungs- und Ausgehverboten. Mit Blick auf die Tourismus-Saison will Ministerpräsident Mario Draghi nun lockern: „Die ganze Welt will zu uns kommen“, sagte er kürzlich am Rande eines virtuellen G20-Treffens. Es gebe kaum eine andere Nation, die derart vom Tourismus lebe. Wegen der Corona*-Pandemie sei leider eine vorübergehende Schließung notwendig gewesen.

In der Nacht zu Sonntag endet zudem die generelle Quarantäne-Pflicht bei Einreise. EU-Bürger mit vollständiger Impfung oder einem negativen Testergebnis können problemlos ins Land kommen. Auch in anderen Ländern können Deutsche im Sommer trotz Corona Urlaub machen*. In Kroatien zum Beispiel haben Unterkünfte für Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete geöffnet. In Großbritannien dürfen Restaurants ab Montag Gäste auch wieder drinnen empfangen. Und wer nach Frankreich einreisen möchte, braucht einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist.