Urlaub in Spanien trotz Corona? Alles zur Einreise mit dem Auto und Flugzeug

Touristen sind unsicher über die Regeln zur Einreise nach Spanien. Doch was gilt wirklich bei der Einreise mit dem Auto oder dem Flugzeug?

Alicante* - In Spanien* konkurrieren aktuell zwei Reiseregeln: Die nationalen Grenzen sind für den Schengenraum geöffnet, während die innerspanischen Grenzen von vielen Regionen als Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus* geschlossen und kontrolliert werden. Doch was bedeutet das für Reisende, die jetzt nach Spanien kommen möchten?

Der internationale Flugverkehr ist von der Abriegelung der Regionen nicht betroffen*, wie costanachrichten.com berichtet. Schwieriger wird die Fahrt mit dem Auto in den Süden des Landes. Denn zum Passieren der innerspanischen Grenzen muss der Autofahrer Resident in Spanien sein oder einen triftigen Grund vorweisen. Eigentum wie ein Ferienhaus in Spanien zählt nicht als Grund. *costanachrichten.com ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.