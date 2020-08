Urlaub in der Corona-Zeit: Diese Tipps von zwei Reise-Experten überraschen

In Zeiten der Coronavirus-Pandemie sind die Menschen verunsichert, wenn es um das Thema Urlaub geht. Wohin kann ich im Sommer reisen? Was ist sicher? Auf vielen Buchungsportalen im Internet sind solche Hinweise oft nur unzureichend aufgeführt. Das wissen auch die Reise-Experten Frank Schmitz und Mohamed El Awdan vom Reisebüro Travel Point in der Heilbronner Innenstadt.

Im echo24.de-Interview* geben die beiden Reise-Experten Tipps für Urlaubsreisen* in der Coronavirus-Zeit. Dabei machen sie klar, dass Urlaube trotz anhaltender Corona-Krise möglich sind. Potenzielle Urlauber sollten aber einige Dinge beachten. Welche das sind? echo24.de fasst es zusammen. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.