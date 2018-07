Swarovski, Hadid & Guetta: Hier lassen sich die Stars im Yacht-Urlaub treiben

Endlich Urlaub! Während Normalsterbliche für die heißersehnten Ferientage Campingmobil oder Auto klarmachen, schippern die Promis glamourös lieber über die Weltmeere.

Stars wie Bella Hadid oder David Guetta verbringen ihren Sommer gerne auf einer Yacht auf dem Meer. Sie genießen die Freiheit auf See und die Möglichkeit, wunderschöne Orte an der Küste zu entdecken. Die Redaktion hat in Zusammenarbeit mit dem Kreuzfahrt-Portal Dreamlines die Promi-Hotspots für den Yachturlaub gesammelt.

Die gute Nachricht: Auch Sie können an diesen wunderschönen Orten Urlaub auf dem Meer machen. Inspiration für den nächsten Trip gefällig?

Côte d'Azur

Orte wie St. Tropez, Cannes, Nizza und Monte Carlo sind ein Muss für die Stars im Sommer. Denn hier können sie das Jetset-Leben an Land genießen, indem sie auf ihren luxuriösen Yachten von Hafen zu Hafen wechseln. Wen trifft man dort? Models, Moderatoren, Sportler.

Victoria Swarowski

Summer season has started... Ein Beitrag geteilt von Victoria Swarovski (@victoriaswarovski) am Jun 13, 2018 um 4:14 PDT

Bella Hadid

Ein Beitrag geteilt von (@bellahadid) am Mai 25, 2018 um 4:08 PDT

Zlatan Ibrahimovich

Two shining Stars Ein Beitrag geteilt von Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) am Mai 27, 2018 um 7:59 PDT

Alessandra Ambrosio

⚓️ Ein Beitrag geteilt von Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) am Mai 24, 2018 um 11:38 PDT

Ibiza

Mit ausgelassenen Partys am Tag und in der Nacht lockt Ibiza schon seit Jahrzehnten die Liebhaber elektronischer Musik. Kein Wunder also, dass hier vor allem die DJs auf ihren Yachten etwas Erholung von den langen Nächten suchen. Auch Sportstars lieben die Baleareninsel für die wunderschönen Buchten und die Clubs.

David Guetta

Lionel Messi

Griechenland

Mystisch und wunderschön erstrecken sich die griechischen Inseln im Mittelmeer. P ittoreske Strände und kurze Wege zwischen den Inseln machen sie zu einem beliebten Ort für Sonnenliebhaber und Insel-Hopper. Das wissen auch die Stars aus Film und Fernsehen:

Kate Hudson und Goldie Hawn

Goddess ‍♀️ #nirvana @officialgoldiehawn Ein Beitrag geteilt von Kate Hudson (@katehudson) am Jun 18, 2018 um 6:49 PDT

Emilia Clarke

Javi Martinez

Karibik

Das tiefblaue Wasser der Karibik fasziniert uns genauso wie die Promis. Fast alle Show-Größen wurden hier schon auf ihren Yachten gesichtet.

Kylie Jenner

birthday behavior Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Mai 1, 2018 um 8:02 PDT

Tiger Woods

Sydney

Wer hätte gedacht, dass auch Sydney mit seinem Hafen und der berühmten Brücke ein Hotspot der Stars ist? Vielleicht nutzen Musiker genau deswegen die Bucht vor Sydney, weil sie dort ungestört sind?

Ed Sheeran

Photo by Nic Minns Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos) am Mär 16, 2018 um 11:53 PDT

Selena Gomez

Süd-Pazifik

Willkommen im Paradies! Kann es etwas Schöneres geben, als zwischen den schönsten Inseln der Erde zu treiben?

Halle Berry

See ya next year! ✌ Ein Beitrag geteilt von Halle Berry (@halleberry) am Jun 25, 2018 um 5:34 PDT

