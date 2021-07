Urlaub zu Corona-Zeiten: Dieses Reiseziel ist die größte Corona-Schleuder

RKI veröffentlicht Liste

Berlin - Das Robert Koch-Institut listet auf, welche Länder bisher am häufigsten als wahrscheinliche Orte von Corona-Ansteckungen genannt werden.

Lange mussten die Corona-geplagten Deutschen auf Urlaub verzichten. Kein Wunder also, dass es viele Menschen in den Sommerferien ins Ausland zieht. Allerdings ist die Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei – wie die Ausbreitung der Delta-Variante* in vielen Ländern eindringlich zeigt. Daher spielen Corona-Ansteckungen, die auf Reisen zurückzuführen sind, eine zunehmende Rolle beim derzeitigen Infektionsgeschehen in Deutschland. Das schreibt das RKI in seinem wöchentlichen Lagebericht vom Donnerstagabend (29. Juli).

In der Zeit vom 28. Juni bis 25. Juli sind demnach 3.662 Fälle gemeldet worden, in denen die Betroffenen dem Coronavirus* sehr wahrscheinlich im Ausland ausgesetzt waren.

HEIDELBERG24* verrät, welches Reiseland den unehrenhaften Titel als größte Corona-Schleuder inne hat.

*HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.