Urlaubsregion in Österreich will Touristen die Anreise mit Bus und Bahn bezahlen

Aktions fürs Klima

Von Franziska Kaindl schließen

Eine Ausgabe, über die man sich weniger Gedanken machen muss: Eine Urlaubsregion in Österreich will für einen begrenzten Zeitraum die Anfahrt von Touristen bezahlen.

In den letzten Monaten haben Energiekrise und Inflation dafür gesorgt, dass viele Deutsche den Geldbeutel etwas enger schnüren mussten. Auf einen Urlaub wollen nach zwei Jahren Corona-Krise trotzdem nur die wenigsten verzichten. Da kommt es gerade richtig, dass die Urlaubsregion Seefeld im österreichischen Tirol die Kosten für die Anfahrt abnehmen will – zumindest unter bestimmten Bedingungen.

Seefeld in Tirol: Anreise mit Bus und Bahn werden von Urlaubsregion bezahlt

Die Aktion „Freifahrt ins Urlaubsglück“, welche der Tourismusverband Seefeld auf seiner Homepage vorstellt, hat einen speziellen Grund. Mit ihr will die Urlaubsregion nämlich etwas fürs Klima tun: „Habt ihr gewusst, dass ein Kilometer, den man mit dem Auto zurücklegt, 15 Mal klimaschädlicher ist als die gleiche Strecke mit der Bahn?“, heißt es auf der Webseite. Um den CO₂-Abdruck zu vermindern, sollen deshalb Gäste belohnt werden, die mit der Bahn oder dem FlixBus anreisen. Geplant ist dies in Form einer Reisekostenerstattung, die pro Person auf 150 Euro für An- und Abreise begrenzt ist – bei Kindern auf 75 Euro. Ein neues Bahnhofs- und Busterminal in Seefeld soll dafür sorgen, dass Touristen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, gut angebunden sind.

+ Die Region Seefeld in Tirol eignet sich gut für Naturliebhaber. © U. J. Alexander/Imago

Wer teilnehmen möchte, muss aber schnell sein: Die Aktion wurde mit einem Budget von 60.000 Euro bedacht, das sich seit Beginn bereits halbiert hat. Außerdem gelten einige Voraussetzungen: Infrage kommen nur Urlauber, die einen Aufenthalt von mindestens fünf Übernachtungen im Zeitraum vom 1. Juni bis 30. November 2023 in einer Unterkunft in Seefeld, Leutasch, Mösern, Reith oder Scharnitz gebucht haben. Touristen müssen bereits nach der Buchung ein Online-Formular ausfüllen und die entsprechenden Nachweise hochladen. Nach etwa drei bis fünf Tagen Bearbeitungszeit bekommen sie mitgeteilt, ob die Reisekosten erstattet werden. Das Geld gibt es dann vor Ort im Informationsbüro zurück. Die Gäste erhalten außerdem bei Ankunft eine Gästekarte, die sogenannte PlateauCard – mit ihr werden Ermäßigungen auf bestimmte Attraktionen gewährt.

Wanderwege in Deutschland: Zehn Routen voller wunderschöner Ausblicke Wanderwege in Deutschland: Zehn Routen voller wunderschöner Ausblicke

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Urlaubsregion Seefeld für Wanderfans geeignet

Aber was hat die Urlaubsregion Seefeld überhaupt zu bieten? Hier die Eckdaten: Sie liegt zwischen Wettersteingebirge und Karwendel auf einem Hochplateau auf 1.200 Metern. Urlauber finden sich inmitten von Bergen und Tälern sowie Wäldern und Wiesen wieder, die eine Vielzahl an Aktivitäten bieten. So sind unter anderem Radfahren, Wandern oder Klettern beliebte Beschäftigungen für Touristen in der Region. Eine ähnliche Aktion hat es übrigens schon einmal in Italien gegeben – allerdings vorrangig, um mehr Touristen in die Region Friaul-Julisch Venetien zu locken.

Rubriklistenbild: © U. J. Alexander/Imago