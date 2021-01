USA ändert Einreise-Regeln – Sind Reisende aus Europa bald wieder erlaubt?

Seit März 2020 besteht ein Einreiseverbot für Deutsche in die USA. Nun ändert sich etwas bei den Einreise-Regeln – Sind Europäer bald wieder erlaubt?

Die USA passen demnächst ihre Einreisebestimmungen an: Ab dem 26. Januar ist ein negativer Corona-Test vor dem Abflug zwingend notwendig. Bisher war es Reisenden erlaubt, ohne Quarantäne* oder Test in die Vereinigten Staaten einzureisen. Das Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hat die entsprechende Maßnahme in einer Mitteilung verkündet – zuvor berichtete bereits das Wall Street Journal von den Plänen.

USA-Reisen 2021: Dürfen Europäer trotz Corona bald wieder einreisen?

Die neuen Maßnahmen scheinen deutsche Reisende vorerst aber nicht zu betreffen. Seit März 2020 besteht ein Einreiseverbot für Personen, die sich innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen vor der Einreise in die USA in Deutschland oder einem anderen Land des Schengen Raums aufgehalten haben. Reisende aus Brasilien oder China sind ebenso wenig erlaubt. Nur für US-Staatsbürger, Greencard-Inhaber, enge Verwandte von US-Bürgern oder Greencard-Inhabern sowie Diplomaten oder Mitarbeiter internationaler Organisationen gelten aktuell Ausnahmen, wenn sie aus europäischen Ländern einreisen.

Für diejenigen Reisenden, die erlaubt sind, galten lange Zeit keine Einschränkungen: Das soll sich mit der Testpflicht nun ändern. Erlaubt sind nur virale Tests, also PCR-Tests. Schnelltests gehören nicht dazu. Sie dürfen maximal 72 Stunden vor dem Flug vorgenommen werden. An Bord wird das Dokument dann von den Fluggesellschaften überprüft. Wer den negativen Test nicht vorweisen kann, darf vom Flug ausgeschlossen werden. Zudem rät das CDC, dass sich Reisende drei bis fünf Tage nach der Ankunft erneut testen lassen sowie sieben Tage in Selbstisolation verbringen sollten. Hierbei handelt es sich jedoch nur um Empfehlungen und nicht um verpflichtende Maßnahmen.

Die Testpflicht gibt Europäern nun Hoffnung, dass die Einreise-Bedingungen gelockert werden können. Davon ist beim CDC aktuell aber noch nicht die Rede. Im Schnitt sind die Corona-Fallzahlen in den USA jedoch deutlich höher als in Europa – weshalb das Einreiseverbot nach wie vor sehr streng erscheint. Es bleibt abzuwarten, ob die Neuerung bei der Einreise letztendlich zu Lockerungen führen wird. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

