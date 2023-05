Was tun am Vatertag? Fünf Tipps für Freizeit- und Ausflugstipps

Ehrentag

Von Franziska Kaindl schließen

Bald ist es wieder so weit: Am 18. Mai ist nicht nur Christi Himmelfahrt, sondern auch Vatertag. Wer am Herrentag eine gute Zeit verbringen möchte, hat viele Möglichkeiten.

Seit vielen Jahren nehmen Väter sich den Vatertag als Anlass, um einen schönen Tag mit Freunden oder der Familie zu verbringen. 2023 sagt es obendrein in vielen Regionen Deutschlands gutes Wetter an – die perfekte Gelegenheit also, eine tolle Aktivität für draußen zu planen. Ihnen fehlt noch etwas Inspiration für den freien Tag? Hier finden Sie einige Idee, wie Sie den Vatertag für sich gestalten könnten.

Bollerwagentour unter Männern

Die Bollerwagentour ist wohl der Klassiker unter den Vatertagsbräuchen – mit hölzernem Gefährt und alkoholischen Getränken bewaffnet, ziehen Horden von Männern durch die Gegend, um auf sich selbst anzustoßen. Aber wussten Sie, dass die Wurzeln des Brauchs bis aufs 4. Jahrhundert zurückzuführen sind? Damals feierten die Christen die Auferstehung Christi und seine Aufnahme in den Himmel an der Seite seines Vaters, indem sie um die Felder zogen und um eine gute Ernte baten. Schon damals kam es bei den religiösen Feierlichkeiten zu durchzechten Nächten. Im 19. Jahrhundert verbreiteten sich die sogenannten „Herrenpartien“ dann auf dem Land und entwickelten sich zu dem, was sie heute sind.

+ Eine Fahrradtour gefällig? Der Vatertag eignet sich perfekt für einen Ausflug. © Shotshop/Imago

Brauereibesuch oder Whiskey-Verkostung

Wer den Vatertag unter Freunden verbringt, kann die Gelegenheit auch nutzen, um an einer Brauerei-Führung teilzunehmen. Dabei lernen Sie nicht nur etwas über die Braukunst, sondern dürfen sich meistens im Anschluss auch über eine kleine Verköstigung oder eine Mahlzeit in der Gruppe freuen – so ist ebenfalls für einen spaßigen Ausklang des Herrentags gesorgt. Wenn Sie lieber mal etwas anderes probieren wollen, können Sie es aber auch Whiskey-Gin-Verkostung versuchen. Diese finden entweder zu Hause oder direkt beim Hersteller statt. Ähnlich wie bei der Brauerei-Führung erfahren Sie etwas über die Herstellung und dürfen sich durchprobieren.

Grillabend mit Freunden und Familie

Bei schönem Wetter steht der Grill in vielen Haushalten eh schon parat – wieso also den Vatertag nicht nutzen, um die Grillzange zu schwingen und ein leckeres Essen zu zaubern? Neben Fleisch und Würsten können schöne Beilagen wie Salate, Gemüsespieße oder Brote verköstigt werden – und das alles zusammen mit Freunden oder der Familie.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Fahrrad- oder Wandertour

Sie wollen am Vatertag lieber etwas Action? Dann können Sie sich bei gutem Wetter auf den Drahtesel schwingen oder die Wanderschuhe anziehen. Ob ganz in Ihrer Nähe oder weiter entfernt: In Deutschland gibt es eine Vielzahl an Radwegen, die Sie in einzelnen Etappen erkunden können – laut einer Radreiseanalyse des ADFC gehören zum Beispiel der Weser-Radweg, der Elbradweg und der Donauradweg zu den beliebtesten Strecken unter Ausflüglern. Auch an Wanderrouten ist von Nord bis Süd einiges geboten: Gern besucht sind ist die Wanderwege in den bayerischen Alpen oder der Höhenwanderweg Rennsteig – um nur zwei von vielen Beispielen zu nennen.

Wanderwege in Deutschland: Zehn Routen voller wunderschöner Ausblicke Wanderwege in Deutschland: Zehn Routen voller wunderschöner Ausblicke

Zelten im Freien

Der Vatertag lässt sich auch wunderbar mit der Familie und den Kindern verbringen. Gerade für kleine Kinder ist ein Campingausflug ein großes Abenteuer – ob dabei auf dem Campingplatz oder im eigenen Garten gezeltet wird, bleibt dabei völlig ihnen überlassen. Bequem im Schlafsack eingehüllt, können Sie zusammen an einem Lagerfeuer Stockbrot grillen oder den Sternenhimmel beobachten.

Rubriklistenbild: © Shotshop/Imago