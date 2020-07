Venedig erlaubt weniger Personen pro Gondel, weil Touristen zu viel wiegen

In Venedig ist eine Attraktion sehr beliebt: mit der Gondel durch die Kanäle schippern. Ab sofort sollen allerdings pro Gondel weniger Personen mitfahren dürfen.

Sich auf einer Gonbdel durch Venedig chauffieren lassen - gibt es etwas Schöneres?

Doch ab sofort sollen weniger Personen pro Gondel Platz nehen dürfen.

Der Grund: Menschen wiegen laut dem Präsidenten des Gondoliere-Verbandes mehr als noch vor zehn Jahren.

In Venedig gibt es nur noch Platz für fünf Personen in einer Gondel

Der Stadtrat von Venedig hat eine neue Regelung für Gondeln verkündet, wie das italienische Nachrichtenportal Corriere della Sera berichtete. Von nun an sollen nämlich nur noch fünf Personen in einer Gondel Platz nehmen dürfen - nicht mehr wie gehabt sechs Personen. Das bedeutet nicht zuletzt, dass Gondelfahrten von nun an für größere Gruppen auch teurer werden, da sie sich auf mehrere Gondeln verteilen müssen. Doch warum die Änderung?

Nur noch fünf Personen in venezianischen Gondeln - weil Menschen zu schwer sind

Die maximale zulässige Passagierzahl pro traditioneller Gondel wurde von sechs auf fünf heruntergesetzt, pro „da parada“-Boot wurde die Zahl von 14 auf zwölf reduziert. So soll es gelingen, dass leichter und sicherer manövriert werden kann, heißt es in dem Bericht. „Im Vergleich zu vor zehn Jahren wiegen die Touristen heute mehr,“ so der Präsident des Gondoliere-Verbandes, Andrea Balbi, gegenüber CNN. Die Stadtverwaltung Venedigs habe die neuen Regelungen aus „Sicherheitsgründen“ eingeführt, wie es hieß. „Der Gondoliere entscheidet, ob er sechs dünne Menschen, vier schwere oder zwei Elternteile mit vier kleinen Kindern an Bord nimmt“, erklärte der Präsident des Gondoliere-Verbandes Andrea Balbi.

Preise für Gondelfahrten in Venedig (Stand: 29.07.2020)

Gemeinschaftsfahrt in Gondel, 30 Minuten 27 Euro pro Person Private Gondelfahrt nachmittags, bis 6 Personen, 30 Minuten 105 Euro Private Gondelfahrt nachmittags, bis 4 Personen, 30 Minuten 105 Euro Private Gondelfahrt, bis 4 Personen, 45 Minuten 155 Euro Verlobung in Gondel, 2 Personen, 1 Stunde Fahrtdauer 265 Euro

Quelle: Venetoinside.com

