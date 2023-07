Verreisen mit dem Flugzeug: Was im Handgepäck verboten und was erlaubt ist

Eine Flugreise ist üblicherweise mit Stress verbunden. Damit Sie ganz entspannt am Flughafen ankommen können, lesen Sie sich hier unseren Gepäckvorschriften-Guide durch.

Sommer, Sonne, Strand: Die Urlaubssaison verbringen die meisten Deutschen am liebsten in wärmeren Gefilden. Nirgends lässt es sich schließlich so schön entspannen wie am Meer. Doch egal ob der Flieger nun nach Mallorca oder in die Karibik geht: Bei der Reise sind spezielle Regeln bezüglich des erlaubten Gepäcks zu beachten. Wer sich davor nicht mit entsprechenden Sicherheits- und Zollvorschriften vertraut macht, geht das Risiko ein, bei der Kontrolle am Flughafen eine böse Überraschung zu erleben. Nachfolgend zeigen wir auf, was ins Handgepäck darf und was nicht.

Wichtig: In Ländern, die nicht zur EU gehören, weichen die Bestimmungen möglicherweise ab. Reisende sollten sich also unbedingt über die dortigen Regelungen schlau machen. In jedem Fall ergibt es Sinn, sich vor der Reise die genauen Richtlinien der jeweiligen Fluggesellschaft durchzulesen, da sie leicht variieren können.

Finger weg: Das darf auf keinen Fall ins Handgepäck

Wer nur mit Handgepäck fliegt, ist schneller und leichter unterwegs. Man sollte allerdings die Richtlinien der jeweiligen Fluggesellschaft kennen. (Symbolbild) © Christopher Neundorf/Imago

Grundsätzlich verboten sind scharfe Gegenstände wie Messer, die als Waffen verwendet werden könnten. Logischerweise dürfen auch keine Waffen, Munition, Pfeffersprays oder Elektroschocker mitgeführt werden. Doch auch Spielzeugwaffen wie Wasserpistolen stehen auf der roten Liste, da die Verwechslungsgefahr einfach zu groß ist. Nagelscheren, Feilen und Rasierklingen wiederum dürfen eine Klingenlänge von sechs Zentimetern nicht überschreiten. Besser ist es, auf Nagelklipser oder Papierfeilen umzusteigen, um Probleme bei der Sicherheitskontrolle von vornherein auszuschließen. Selbst vermeintlich harmlose Gegenstände wie Stricknadeln, Korkenzieher und Wanderstöcke sind verboten, da sie ebenfalls als Waffe eingesetzt werden könnten. Gleiches gilt für Camping-Ausstattung wie Zeltstangen und -heringe sowie Angelruten.

Auch Feuerzeuge und Streichhölzer sind nicht im Handgepäck erlaubt. Stattdessen müssen sie direkt am Körper getragen werden – üblicherweise also in der Hosen- oder Jackentasche. Chemische, giftige oder explosive Stoffe wie Feuerwerkskörper dürfen sich ebenfalls nicht im Handgepäck befinden. Weitere Tabu-Gegenstände sind Werkzeuge wie Akkuschrauber und Bohrmaschinen sowie Peroxide und Haarfärbemittel.

Vorsicht bei Flüssigkeiten: Diese Vorschriften gelten bei Flugreisen

Bei Flüssigkeiten, Gelen und Aerosolen müssen Sie vorsichtig sein. Gemäß den internationalen Sicherheitsbestimmungen dürfen sie im Handgepäck nur in Behältern mit einem maximalen Fassungsvermögen von 100 Millimeter transportiert werden. Alle Container müssen in einem durchsichtigen, wiederverschließbaren Plastikbeutel untergebracht werden, dessen Volumen maximal einen Liter beträgt. Pro Passagier ist in der Regel nur ein solcher Beutel erlaubt. Auch dickflüssigere Produkte wie Cremes, Zahnpasta und Lipgloss gehören in den Plastikbehälter. Gleiches gilt für Lebensmittel wie Marmelade, Aufstrich oder Joghurt. Spraydosen wie Deo und Haarspray sollten ebenfalls nach diesen Vorschriften eingepackt werden. Bei der Sicherheitskontrolle muss der Beutel separat von den anderen Gepäckstücken vorgelegt werden. Erhältlich sind die passenden Tüten in Drogerie- oder Supermärkten.

Medikamente und Babynahrung stellen eine Ausnahme von der Regel dar. Sie dürfen in angemessenen Mengen über die genannten Grenzen hinaus mitgeführt werden. Es empfiehlt sich jedoch, Dokumente wie ärztliche Bescheinigungen oder Rezepte mitzuführen, um eventuelle Nachfragen oder Probleme zu vermeiden. Geht das Volumen über 100 Millimeter hinaus, dann müssen die entsprechenden Flüssigkeitsbehälter im Aufgabegepäck untergebracht werden. Hier gilt es lediglich, das maximale Gesamtgewicht zu beachten. Es gibt also keine Beschränkungen für Flüssigkeiten.

Darf ich Essen ins Handgepäck packen?

Viele Fluggäste stellen sich die Frage, ob sie Lebensmittel im Handgepäck mitnehmen dürfen. Feste Nahrung stellt grundsätzlich kein Problem dar. Snacks wie Sandwiches, Obst, Kekse, Schokolade und Müsliriegel dürfen also mitgeführt werden. Flüssige Lebensmittel dagegen dürfen eine Größe von 100 Millimetern nicht überschreiten und müssen in den separaten Plastikbeutel gepackt werden. In manchen Nicht-EU-Ländern gelten allerdings spezielle Vorschriften, was die Einfuhr von Lebensmitteln betrifft. Besonders tierische Produkte wie Fleisch, Fisch, Milch, Käse und Eier können dann Probleme verursachen. In Australien und Neuseeland ist sogar das Mitbringen von Obst und Nüssen aus anderen Ländern verboten.

Diese Gegenstände sollten unbedingt ins Handgepäck

Ausschließlich im Handgepäck sollten elektronische Geräte wie Laptops, Tablets and Handys verstaut werden, da sie einen Akku besitzen. Auch Powerbanks dürfen sich nicht im Aufgabegepäck befinden. Wegen ihres Lithium-Ionen-Akkus geht ein erhöhtes Brandrisiko von ihnen aus. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Unfällen, bei denen Powerbanks plötzlich Feuer fingen und damit die Sicherheit aller Flugpassagiere gefährdeten. Erlaubt ist deshalb lediglich die Mitnahme von maximal zwei Powerbanks mit einer Höchstkapazität von 100 Watt.