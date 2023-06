„Unglaublich unhöflich und unausstehlich“: Unmögliches Verhalten gegenüber Flugbegleitungen

Von: Simona de Clerk

Als Flug-Passagier benötigt man hin und wieder Hilfe einer Flugbegleitung. Dabei sollten stets gewisse Umgangsformen eingehalten und besonders drei Dinge vermieden werden.

Wenn wir über die Reiseerfahrung sprechen, denken wir oft an weit entfernte, exotische Ziele, aufregende Abenteuer und wunderbare Erinnerungen, die wir mit nach Hause nehmen. Doch zwischen dem Start- und Zielpunkt unserer Reise gibt es eine unsichtbare Gruppe von Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, unseren Flug so angenehm und sicher wie möglich zu gestalten: die Flugbegleiter. Sie sind nicht nur dienstleistungsorientierte Fachleute, sondern sorgen dafür, dass wir uns auf Reisen wohl und geschützt fühlen, selbst wenn sie mit den Herausforderungen eines oftmals hektischen Flugbetriebs konfrontiert sind.

In einem Artikel der The Sun hat nun eine Flugbegleitung über den respektvollen Umgang mit ihrer Berufsgruppe berichtet. Und es geht nicht nur darum, höflich zu sein, sondern auch um das Verständnis ihrer Arbeitsbedingungen und Herausforderungen. Durch das Einhalten angemessener Umgangsformen können wir zudem auch zu einer positiven Reiseerfahrung für uns selbst und andere Passagiere beitragen.

Fassen Sie Ihre Flugbegleitung nicht an

Laut der Flugbegleitung „macht uns nichts aus, wenn Sie ein wenig schroff sind, und wir sind mit kulturellen Unterschieden einverstanden“, heißt es auf dem britischen Portal. Es bestehe aber absolut kein Grund, unhöflich zu sein. Als einen der wichtigsten Punkte erklärt sie: „Zunächst beginne ich damit, Ihre Flugbegleitung nicht anzufassen – etwas, das Sie eigentlich nie tun sollten. Ich wurde schon früher gestoßen, angestupst und sogar gezwickt, und das geht überhaupt nicht.“

Es gebe so viele andere Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit des Flugpersonals zu erregen. Niemals sollte es dabei zu körperlichem Kontakt kommen. Dies sei eine Grenze, die nicht überschritten werden sollte: „Das ist unglaublich unhöflich und anstößig.“ Wer das Gefühl habe, ignoriert zu werden, könne maximal mit einem sanften Antippen an die Schulter auf sich aufmerksam machen – jedoch wirklich nur in Ausnahmefällen.

Wenn Passagiere Aufmerksamkeit erregen wollen

Sie habe auch schon erlebt, dass Passagiere nach ihr gepfiffen oder auf verschiedene Arten versucht hätten, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. „Doch ehrlich gesagt stört mich das nicht.“ Sie stehe zur Verfügung und versuche stets zu antworten, egal wie Passagiere versuchten, auf sich aufmerksam zu machen. Zudem spreche auch nicht jeder Passagier Englisch. Einige Menschen würden sogar Kussgeräusche verwenden, aber auch das stelle für sie kein großes Problem dar. Im Gegenteil: „Ich finde es interessant zu sehen, wie verschiedene Menschen handeln. Solange Sie sich nicht offensichtlich unhöflich oder erniedrigend verhalten, helfen wir Ihnen gerne weiter.“

„Koks oder Schlaganfall“: Nach der Flugbegleitung klingeln

Der letzte Punkt zu diesem Thema sei die Klingel, „die so ziemlich jeder von uns verabscheut“, erklärt die Flugbegleitung. „Uns wird beigebracht, uns an das Motto ‚Koks oder Schlaganfall‘ zu halten, wann immer wir die Klingel hören.“ Gemeint sei damit, dass es beim Bedienen der Klingel meist darum gehe, dass ein Passagier ein alkoholisches Getränk verlange – es könne sich aber genauso gut um einen medizinischen Notfall handeln. „Wir möchten jedoch, dass Sie sie nur für wirklich wichtige Dinge verwenden, denn wenn wir nicht in den Gängen sind, erledigen wir normalerweise etwas Wichtiges an anderer Stelle im Flugzeug.“ Ein besserer Weg, die Situation anzugehen, bestehe darin, einfach nach einer Flugbegleitung zu suchen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Simona de Clerk sorgfältig überprüft.