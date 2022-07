Verkehrsregeln im Urlaub: Maut und Co. beachten – sonst kann es teuer werden

Von: Jason Blaschke

Im Ausland gelten unterschiedliche Verkehrsvorschriften – in Österreich etwa die Pflicht für die Vignette (Symbolbild). © Bernd Wüstneck/dpa

Bußgelder im vierstelligen Bereich können drohen, wenn man im Ausland die geltenden Verkehrsvorschriften missachtet. Lesen Sie hier, welches Land besonders streng ist:

Wer in Deutschland die Geschwindigkeit missachtet, am Steuer telefoniert oder unter Alkoholeinfluss fährt, muss Bußgelder zahlen und sich auf Folgen wie den Entzug der Fahrerlaubnis einstellen. Im Ausland ist es nicht viel anders – nur, dass andere Strafmaße für Verkehrssünder gelten. In Deutschland kommen Autofahrer, welche etwa die Geschwindigkeitsbegrenzung missachten, meist noch mit unter 100 Euro Bußgeld davon, wenn sie 20 km/h zu schnell unterwegs waren.

HEIDELBERG24 fasst die teils knallharten Verkehrsvorschriften für Autofahrer im Ausland zusammen.

Im Ausland sind die Strafen für Raser teils weitaus strenger. Auch, weil in einigen Ländern nicht bloß Geldbußen verhängt werden – auch die Beschlagnahmung von Fahrzeugen oder sogar Freiheitsstrafen sind möglich. Es lohnt sich also, die Verkehrsvorschriften im Urlaubsland zu kennen. Allerdings gibt es im Vergleich zu Deutschland auch Vorteile. In einem südeuropäischen Land etwa können Raser sparen, wenn sie ihr Bußgeld innerhalb von 20 Tagen bezahlen.