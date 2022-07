Vermietung in Spanien: Deutsche erleben Albtraum mit Mietern

Von: Anne Götzinger

Teilen

Die Deutsche Margarete Settinger auf ihrer Finca in Spanien. Ihre Mieter zahlen nicht. © Heidemarie Settinger

In Spanien zahlen Mieter nach zwei Monaten einfach keine Miete mehr. Damit geht der Ärger für eine Deutsche und ihre 86-jährige Mutter an der Costa Blanca erst richtig los. Die Details zu dem Fall stehen in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Mieter in Spanien zahlen nicht: Deutsche an Costa Blanca erleben Albtraum auf Finca

Zwei Monate, nachdem Heidemarie Settinger und ihre 86-jährige Mutter Margarete eine Einliegerwohnung auf ihrer Finca an der Costa Blanca an eine Familie vermietet haben, wird keine Miete mehr gezahlt. Für die deutschen Vermieterinnen in Spanien folgen Sachbeschädigungen, Bedrohungen und Morddrohungen, wie costanachrichten.com berichtet.

Die Deutschen erhalten nicht nur keine Mietzahlungen, sie müssen auch für Strom- und Wasserkosten der säumigen Mieter aufkommen. Allein im Juli letzten Jahres seien dies 500 Euro Wasserrechnung gewesen. „Die Polizei sagte, wir können nichts unternehmen, so sei das Gesetz in Spanien“, erklärt Heidemarie Settinger. Und eineinhalb Jahre später stehen paradoxerweise die beiden deutschen Vermieterinnen vor Gericht.