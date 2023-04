Übernachten im Kran, Donut oder Hund? Fünf der verrücktesten Hotels weltweit

Von: Franziska Kaindl

Sie wollten schon immer mal in einem außergewöhnlichen Hotel übernachten? Dann lassen Sie sich von diesen fünf Kuriositäten inspirieren.

Was wäre, wenn nicht nur der Reiseort, sondern auch das Hotel ein richtiges Erlebnis wäre? Auf der ganzen Welt gibt es die verrücktesten Unterkünfte, die jeden Urlaub wahrlich einzigartig machen können. Von einem Bed and Breakfast in Hundeform bis hin zu einer Übernachtung im Kran gibt es einiges zu entdecken.

Ein einzigartiges Erlebnis: das Icehotel im schwedischen Lappland

Hier ist Bibbern angesagt: Im Icehotel im schwedischen Jukkasjärvi ist jedes Gästezimmer ein wahres Kunstwerk aus Eis. Das Haupthaus, welches aus 15 Kunstsuiten und 20 Standardzimmern aus Eis besteht, schmilzt jeden Frühling und fließt in den nahegelegenen Fluss Torne zurück. Sobald dieser im Winter wieder zufriert, wird das Hotel von Künstlern aus verschiedenen Ländern wieder neu erschaffen.

Frostige Zeiten erwarten Besucher des Icehotels im schwedischen Lappland. © Peter Adams/Imago

Es existiert aber auch ein ganzjähriger Teil des Hotels, das Icehotel 365, welcher zu jeder Jahreszeit bezogen werden kann. Die durchschnittliche Innenraumtemperatur liegt zwischen -5 und -8 Grad Celsius – hier zählt eher das besondere Erlebnis, das durch ein Rahmenprogramm aus Dinner, Sauna und Zimmerführungen abgerundet wird. Wem das zu abenteuerlich ist, der kann aber auch in einem traditionell warmen Hotelbereich unterkommen.

Hoch über Amsterdam – übernachten im Kran

Wer hier unterkommt, sollte schwindelfrei sein: Das Faralda Crane Hotel in Amsterdam befindet sich auf 50 Metern Höhe in einem alten Kran, der zu einem Hotel umfunktioniert wurde. Zu finden ist dieser in der Nähe des Stadtzentrums am Fluss Ij in der NDSM-Werft. Im Angebot befinden sich drei Suiten inklusive einem Pool in luftiger Höhe. Eine Suite kostet allerdings mindestens 895 Euro pro Nacht.

Einen beeindruckenden Ausblick auf Amsterdam haben Gäste des Faralda Crane Hotels. © Robert Harding/Imago

Perfekt für Hunde-Verrückte: der Dog Bark Park in Idaho

Im Dog Bark Park im US-Bundesstaat Idaho können Hundefans voll und ganz ihrer Liebe zu den Vierbeinern frönen: Gäste übernachten nämlich in einem riesigen Beagle, der mit Schlafzimmer, Bad und Kochmöglichkeiten ausgestattet ist. Auch beim Interieur steht der Hund im Vordergrund – zum Beispiel auf Kissen, Bildern und in Form von kleinen Skulpturen. Haustiere sind verständlicherweise auch willkommen, müssen aber vorher angekündigt werden. Eine Übernachtung für zwei Personen kostet 158 Dollar, also umgerechnet knapp 143 Euro.

Perfekt für Hund und Herrchen: der Dog Bark Park im US-Bundesstaat Idaho. © imagebroker/strigl/Imago

Bunt zusammengewürfelte Häuser in Amsterdam

Ein weiterer Hingucker befindet sich ebenfalls in der niederländischen Hauptstadt. Die Struktur des Inntel Hotels Amsterdam Zaandam besteht aus gestapelten Häusern, deren Aussehen typisch für das Zaangebiet sind. Besonders der grüne Anstrich ist traditionell für die Region – deshalb sticht eines der oberen Häuser in blauer Farbe deutlich hervor. Hierbei handelt es sich um eine Hommage an ein Gemälde des französischen Künstlers Claude Monet, das er während eines Aufenthaltes in der Gegend gemalt hat. Insgesamt verfügt das Hotel über 160 Zimmer.

Die Farbe und Form der gestapelten Häuser sind typisch für das Zaangebiet in den Niederlanden. © A. Tamboly/Imago

Verrückte Hotels: ein erleuchteter Donut in China

Eine wirklich außergewöhnliche Form besitzt auch das Sheraton Huzhou Hot Spring Resort in chinesischen Huzhou: Es erinnert an einen riesigen, beleuchteten Donut oder auch einen Ring, der sich über den See Taihu erhebt. Nachts wird das Hotel beleuchtet, sodass Touristen das Bauwerk auch bei Dunkelheit in seinem vollen Glanz bestaunen dürfen.

Das Sheraton Huzhou Hot Spring Resort besticht mit seiner außergewöhnlichen Form. © China Foto Press/Imago

Insgesamt besteht das Gebäude aus einer stolzen Anzahl von 27 Stockwerken sowie 319 Zimmer, Suiten und Villen. Das 102 Meter hohe Gebäude wurde im Jahr 2013 sogar mit dem dritten Platz des Architekturpreises „Emporis Skyscraper Award“ ausgezeichnet.