Flug hat über vier Stunden Verspätung – wegen eines Bienenschwarms

Von: Franziska Kaindl

Ein Bienenschwarm sorgte dafür, dass eine Maschine der Delta Air Lines nicht pünktlich abheben konnte. Die Insekten beanspruchten einen Flügel für sich.

Wenn Flüge sich verspäten, dann meistens aufgrund von Streiks, technischer Defekte, Unwetter oder aufgrund von vorangegangenen Verspätungen. Es geht aber ungewöhnlicher: Am Flughafen Houston im US-Bundesstaat Texas konnte eine Maschine der Delta Air Lines nicht abheben, weil sich es sich ein Bienenschwarm am Flügel bequem gemacht hatte. Davon berichteten verschiedene amerikanische Medien.

Delta Air Lines: Bienenschwarm verhindert pünktlichen Abflug

„Glaubt es oder nicht, der Delta-Flug 1682 am 3. Mai von Houston-Bush nach Atlanta hatte Verspätung, nachdem eine freundliche Gruppe von Bienen offensichtlich mit dem Flügel eines unserer Flugzeuge fachsimpeln wollte. Zweifellos, um sich über die neusten Flugbedingungen am Flughafen auszutauschen“, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft laut dem Newsportal USA Today.

Eine Passagierin namens Anjali Enjeti konnte ihren Augen kaum trauen, als sie den „befallenen“ Flügel der Maschine sah. Auf Twitter kommentierte sie die Geschehnisse vor Ort: „Mein Flug von Houston hat Verspätung, weil sich Bienen auf der Spitze eines Flügels angesammelt haben. Sie lassen uns erst an Bord, wenn sie die Bienen entfernt haben. Aber wie um alles in der Welt soll das geschehen? Würden sie den Flügel nicht verlassen, wenn wir abheben?“, will sie in einem Beitrag wissen.

Bienen werden vom Flugzeug „abgeschüttelt“

Offenbar wollten die Verantwortlichen des Flughafens einen Imker holen, der die Bienen entfernen sollte, doch das war nicht möglich, weil dieser das Flugzeug nicht berühren durfte. Auch die Schädlingsbekämpfung konnte nicht anrücken, weil sie die Maschine nicht mit Chemikalien besprühen sollten. Letztendlich wurden die Bienen abgeschüttelt, als Flughafenmitarbeiter das Flugzeug vom Flugsteig zurückschoben, um das Gate für den nächsten Flieger freizumachen.

Die Airline entschuldigte sich bei den Passagieren für die Verspätung, die insgesamt viereinhalb Stunden betrug: „Mit Rücksicht auf das Wohlergehen der Bienen, die sich gestern auf der Tragfläche unseres Flugzeugs angesammelt hatten, und um sicherzustellen, dass keine Oberflächen unseres Flugzeugs während des Abflugs kontaminiert wurden, musste dieser Flug verschoben werden“, hieß es laut NBC News in einem Statement von Delta. Nachdem der Schwarm von selbst verschwunden war, konnte das Flugzeug schließlich abheben. Laut Delta sei ein Bienenschwarm am Flugzeug „selten, aber nicht gänzlich unbekannt“.