„Als wäre ein Tornado durchgefegt“: Kakadus verwüsten Hotelzimmer in Australien

Von: Franziska Kaindl

Zwei Urlauberinnen in Australien machten den Fehler, die Balkontüren im Hotelzimmer offen stehenzulassen. Kurz darauf erlebten sie eine tierische Überraschung.

Zwischen der Nordküste des australischen Bundesstaates Queensland und dem Great Barrier Reef befinden sich die paradiesischen Whitsunday Islands. Das Archipel besteht aus 74 Inseln, die größte davon nennt sich Hamilton Island. Wer hier einen Urlaub plant, darf sich auf kilometerlange weiße Sandstrände und azurblaues Wasser freuen – und Bekanntschaft mit einigen frechen Vögeln machen, wie zwei Urlauberinnen kürzlich feststellten.

Kakadu-Invasion lässt Urlauberinnen entsetzt zurück

„Die Kakadus hier scheren sich wirklich um niemanden“, schreibt Ellie-May Hadrian zu einem Video, das sie auf TikTok teilte. Bei den neugierigen Vögeln handelt es sich um eine Gruppe von Papageien, die überall auf den Whitsunday Inseln vertreten sind. Sie gelten als besonders clever – und sind bekannt dafür, den Touristen auch mal das Essen aus den Händen zu klauen. Daher ist es kaum verwunderlich, dass Hadrian und ihre Freundin Aimen vom Hotelpersonal vorgewarnt wurden, ihre Balkontüren zum Schutz vor den gefiederten Tieren geschlossen zu halten. Eine Warnung, die die beiden Urlauberinnern jedoch ignorierten – mit üblen Folgen.

Als sie nämlich eines Tages in ihrem Hotelzimmer eintrafen, hatten dort bereits fünf bis sechs Vertreter der Vogelart eine Spur der Verwüstung hinterlassen, wie Hadrian laut dem australischen Portal 9news berichtete. Die Kakadus hatten sich über hinterlassenes Essen hergemacht und Reste davon im ganzen Raum verteilt, genauso wie Kleidung und Badeutensilien.

Touristen auf den Whitsunday Inseln machen immer wieder Bekanntschaft mit den neugierigen Kakadus. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Die volle Tragweite des angerichteten Chaos ist in dem bereits erwähnten Video zu sehen, das Hadrian auf TikTok teilte. Es zeigt auch, dass die Vögel sich auf dem Bettlaken und dem Balkon erleichtert haben. „Unsere Betten und alles, was wir besitzen, ist kaputt“, hört man sie in dem Clip sagen, der mittlerweile über 4,6 Millionen Mal (Stand: 27. Juli) aufgerufen wurde. „Es war als wäre ein Tornado durch unser Zimmer gefegt“, ergänzte Hadrian gegenüber 9news.

Kakadu-Problem bei Hotelmitarbeitern bekannt

Wie sie den Mitarbeitern ihres Hotels auf Hamilton Island erfahren haben, passiere so etwas jeden Tag. Die Besucher werden gewarnt, die Türen geschlossen zu halten, doch selbst im Freien würden die Kakadus jede Gelegenheit nutzen, sich Nahrung zu schnappen. „Sie verwenden einfach nur ihre kleinen Schnäbel, öffnen Verpackungen und dann feiern sie eine Party“, meinte Hadrian.

Zusammen mit ihrer Freundin versuchte sie, so viel wie möglich von dem Chaos zu beseitigen, bevor die Putzkolonne des Hotels ankam. „Ich bin dem Personal wirklich sehr dankbar, denn es ist unsere Schuld, dass wir die Türen offen gelassen haben“, sagte sie in einem weiteren Video. „Wir waren dumm genug, das zu tun“.

Generell scheinen Australien-Urlauber jedoch häufiger „Opfer“ ungezogener Tiere zu sein – vor noch nicht allzu langer Zeit wurde zum Beispiel eine Reisende in einem Airbnb von einem Beuteltier überrascht.