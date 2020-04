Video zeigt neue verrückte Art zu reisen - "Hoffentlich sieht unsere Abschlussfahrt nicht so aus"

Reisen ist derzeit nicht möglich - doch warum in die Ferne schweifen? Ein Mann holt sich seine ganz eigenen Urlaubserlebnisse in die eigenen vier Wände.

Urlaub mit herrlichem Strand* in fernen Ländern ist für 2020 wohl erstmal gestrichen.

Doch die Menschen lassen sich nicht unterkriegen - und finden neue, kreative Wege, sich etwas Urlaubsfeeling zu erschaffen.

So wie etwa ein Mann in diesem Video, der aus den Ausgangsbeschränkungen durch das Coronavirus* das Beste machen wollte.

Mann stellt Situationen am Flughafen auf Laufband nach

In dem Video, das Userin Gabriela Benesch auf Facebook postete, ist ein Mann zu sehen, der auf seinem Laufband fährt, wie auf einer Rolltreppe am Flughafen. Um die Schulter hat er lässig seine Reisetasche geworfen. In weiteren Szenen nutzt der Mann das Laufband als Gepäckband, von dem er seinen Koffer hebt und sich entfernt. Dann wieder hat er das Laufband auf hohe Geschwindigkeit gestellt - er rennt darauf mit seiner Tasche, als ob er sein Flugzeug noch rechtzeitig erreichen wollen würde.

Video sorgt bei Betrachtern für gemischte Gefühle

Viele Menschen haben auf den Facebook-Post bereits reagiert. Rund 1.800 Mal (Stand: 23.4.20) haben sich das Video bereits angesehen, etwa 450 User haben es bisher kommentiert. "Hoffentlich sieht unsere Abschlussfahrt nicht so aus", schreibt etwa eine Userin besorgt unter dem Post.

Die meisten sind jedoch hellauf begeistert von der kreativen Idee. Eine Nutzerin meint amüsiert: "Das bringt Ferienstimmung auf, jetzt weißt du, was du machen kannst, wenn dich das Ferienfieber packt." Und eine weitere schreibt: "Unser Urlaub dieses Jahr."

sca

